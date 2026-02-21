Herido un hombre tras caer a una tumba en el cementerio de Torrevieja
El varón cayó desde unos tres metros mientras realizaba tareas de mantenimiento y fue rescatado por los bomberos
Un hombre ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una caída en el Cementerio de Torrevieja, ubicado junto a la N-332, cuando realizaba trabajos de mantenimiento en una lápida.
El aviso se recibió a las 10:22 horas, movilizando a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante del parque de Torrevieja. Según las primeras informaciones, el hombre cayó a un foso de tumba desde una altura aproximada de tres metros.
Tras la caída, el herido presentaba dolor intenso en la espalda. Pese a ello, permaneció consciente en todo momento y podía moverse. Los bomberos realizaron una extracción segura mediante el uso de un colchón de vacío para evitar un empeoramiento de las posibles lesiones.
Una vez rescatado, el varón fue trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica. En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) con sargento, un BUP, un FSV con cabo y siete bomberos del parque de Torrevieja. La intervención concluyó al completo a las 11:37 horas.
El suceso se saldó con un único herido y no fue necesario desalojar el recinto, aunque la zona sí que quedó acordonada durante las labores de rescate.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Última fecha para la apertura de la zona de ocio del Puerto de Torrevieja: finales de abril, principios de mayo
- Los Montesinos se mantiene firme con la protesta por la nueva red de autobuses pese a que la Generalitat le tiende la mano
- El multitudinario Carnaval de Torrevieja gana la calle contra viento y marea