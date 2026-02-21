TORREVIEJA
Así será el corte de tráfico durante un mes de un tramo de la calle Ramón Gallud de Torrevieja por las obras de Agamed
La intervención de mejora de la red de recogida de aguas pluviales afecta a la principal arteria del centro entre la calle María Parodi y la Rambla Juan Mateo
La Policía Local de Torrevieja informó este sábado del corte al tráfico en la calle Ramón Gallud a partir del próximo lunes, 23 de febrero, con motivo de las obras de ampliación de la red de aguas pluviales que se están ejecutando en esta vía principal del centro de Torrevieja. Unos cortes al tráfico rodado que se mantendrán hasta antes de Semana Santa, algo más de un mes.
Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y minimizar las afecciones a la circulación el Ayuntamiento de Torrevieja ha explicado que se van a adoptar estas medidas de señalización y regulación del tráfico:
Señalización
Las obras se centran en la calle Ramón Gallud en el tramo comprendido por las calles María Parodi y Rambla Juan Mateo, que es el tramo que permanecerá cortado. (ver mapa adjunto). Afectan, además a una de las principales paradas de bus urbano y escolar, la situada junto al Hotel Fontana.
En la intersección de la calle Ramón Gallud con la calle Orihuela se ha instalado señalización luminosa permanente de "calle cortada", así como señal de prohibición de acceso para vehículos de más de 3.500 kilos, mientras que en las intersecciones de la calle Ramón Gallud con la calle Azorín, y de la calle Azorín con el Paseo Vistalegre, se ha ubicado cartelería informativa con desvíos alternativos por "paseos", "puerto" y "salida ciudad".
Se permite el giro a la izquierda desde la calle Azorín hacia el Paseo Vistalegre, habilitándose un carril específico de incorporación para facilitar la fluidez del tráfico y evitar retenciones. Además, en la intersección de la calle Joaquín Chapaprieta con la calle Ramón Gallud se ha instalado señalización de desvío provisional hacia la zona norte de la ciudad.
¿Qué pasa con el bus?
Asimismo, y con motivo de este corte, se trasladan provisionalmente las paradas escolares a las siguientes ubicaciones:
- Tramo comprendido entre la calle Orihuela y la calle Patricio Zammit.
- Paseo de la Libertad, frente a la Plaza Waldo Calero (ubicación habitual del tren turístico).
- Intersección de la calle Ramón y Cajal con la calle Gumersindo, habilitada como parada escolar y de autobús regular
La Policía Local recomienda a los conductores respetar la señalización provisional, utilizar los itinerarios alternativos establecidos y extremar la precaución en la zona afectada por las obras.
Obras
Las obras las va a llevar a cabo Agamed, la empresa concesionaria de la gestión del ciclo hídrico en Torrevieja, que cuenta con una participación del 74 % de Veolia (antigua Hidraqua). La empresa, cuyo consejo de administración preside el alcalde Eduardo Dolón, solía dar difusión a sus actuaciones a lo largo y ancho del término municipal. Inversiones que se financian fundamentalmente con las tasas de abastecimiento a más de 130.000 abonados.
Para el caso de esta inversión en la que ya se actúa desde hace semanas en el tramo de la calle María Parodi con Ramón Gallud, no se ha concretado objetivos ni financiación.
La firma realiza, además, obras relevantes a lo largo de la avenida Doctor Ruiz Cánovas, en la playa de Los Locos y en el vial de servicios de la avenida de las Cortes Valencianas, de las que tampoco ha dado cuenta.
Sí lo ha hecho para el parque inundable que construye en la avenida de las Cortes Valencianas con la avenida de La Mancha o el edificio de la sede de la propia empresa, que también albergará la sede universitaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Última fecha para la apertura de la zona de ocio del Puerto de Torrevieja: finales de abril, principios de mayo
- Los Montesinos se mantiene firme con la protesta por la nueva red de autobuses pese a que la Generalitat le tiende la mano
- El multitudinario Carnaval de Torrevieja gana la calle contra viento y marea