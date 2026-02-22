Tres detenidos por cinco robos en negocios y vehículos de Algorfa y Almoradí

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, de 19 a 29 años, como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia, tres delitos de robo con fuerza en el interior de establecimientos públicos y dos de hurto en interior de vehículo cometidos en la comarca de la Vega Baja. Tras pasar a disposición judicial, los detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.

La investigación comenzó a finales de 2025, tras detectarse varios hurtos en vehículos en Almoradí y dos robos con fuerza en establecimientos de hostelería en Algorfa. "Ante la reiteración y la gravedad de los hechos -señaló este domingo la oficina de prensa de la Comandancia de Alicante- el Área de Investigación del Puesto Principal de Almoradí se hizo cargo de las investigaciones".

Uno de los detenidos captado por una cámara de videovigilancia en el bar de Algorfa que asaltó / INFORMACIÓN

Conocidos

El análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad -tanto de los locales afectados como de la vía pública- permitió comprobar que los autores eran los mismos en todos los delitos investigados. Además, los sospechosos eran conocidos por los agentes por antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio y las personas.

La localización de los investigados resultó compleja, según señalaron las mismas fuentes, ya que no tenían domicilio conocido. Durante este periodo se produjeron nuevos delitos de características similares, que volvieron a ser atribuidos a los mismos arrestados ahora.

Uno de los arrestados ahora captado por el sistema de videovigilancia de uno de los bares de Algorfa asaltados / INFORMACIÓN/ G.C.

Un móvil y un patinete a punta de navaja en plena calle

Entre los episodios más graves destacan dos robos con violencia ocurridos en Almoradí en uno de ellos, la víctima, un hombre que caminaba con muletas, fue agredido para robarle el teléfono móvil, sufriendo una fractura de tibia. En otro caso, un joven fue amenazado con una navaja para que entregara el patinete eléctrico en el que circulaba.

Los días 7 y 8 de febrero se llevó a cabo la fase final de la operación, que la Guardia Civil bautizó como Morcar26, que culminó con la detención de los tres sospechosos en el casco urbano de Almoradí. La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana, ya que en uno de los casos varios vecinos lograron retener a uno de los presuntos autores hasta la llegada de los agentes. Asimismo, algunas grabaciones aportadas por particulares fueron determinantes para la identificación.

Del mismo modo, cabe destacar la estrecha colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí, cuyos agentes participaron activamente en la detención de los presuntos autores.