"¡Putin asesino! ¡Ucrania quiere la paz!": la comunidad ucraniana de Torrevieja denuncia en la calle los cuatro años de guerra de invasión rusa

Desde hace cuatro años la comunidad ucraniana de Torrevieja se manifiesta en torno al 24 de febrero para denunciar la guerra de invasión rusa de Ucrania, que comenzó en esa fecha en 2022 y bautizada por el presidente ruso Vladímir Putin como operación militar especial.

Unas cuatrocientas personas recorrieron las calles del centro de la ciudad este sábado en una manifestación encabezada por una gran enseña ucraniana y seguida por una representación de población ucraniana en la ciudad, que supera los 10.500 empadronados y que es la principal entre los residentes extranjeros.

Un momento de la manifestación de la comunidad ucraniana por las calles de Torrevieja / D. Pamies

Recorrido

"¡Putin asesino!", "¡Ucrania quiere la paz!", "¡Gracias España, gracias Torrevieja!" "Slava Ukraini, Heróyam slava! ("gloria a Ucrania, Gloria a los héroes"), fueron los lemas más coreados por los asistentes que entonaron el himno de Ucrania.

Torrevieja cuenta con uno de los cuatro centros de recepción de refugiados ucranianos que se pusieron en marcha al comenzar la guerra y que ahora es también la Casa de Ucrania en España, ubicada en el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social. Cuando se inició la guerra la comunidad ucraniana, que hasta 2014, momento en que comenzó la guerra del Dombás, vivía estrechamente vinculada a la rusa, Torrevieja ya contaba con más de 4.000 residentes ucranianos. Muchos de los refugiados encontraron acogida en casas de familiares y amigos o pudieron hallar alojamiento gracias a esas redes familiares y de amistad.

El ucraniano también es el origen mayoritario entre el alumnado extranjero de muchos centros educativos de la ciudad, que llegan a albergar a un centenar de nacionalidades, como es el caso del IES Mediterráneo o los colegios públicos 14 y 15 -ambos levantados en aulas prefabricadas-.

Durante estos cuatro años, y ante la certeza de que el conflicto no se iba a resolver en breve, muchas familias ucranianas han comenzado una nueva vida en Torrevieja. Han abierto muchos negocios, para ofrecer servicios a sus compatriotas, pero también para toda la población turística: destacan las peluquerías y centros de belleza, las cafeterías con pastelería, floristerías y supermercados 24 horas. Además de la jornada en torno al 24 de febrero los ucranianos celebran el día de su independencia con distintos actos, también con una concentración, cada 24 de agosto.

La protesta recorrió las calles Torrevieja / D. Pamies

Rusos

Durante estos cuatro años la visibilidad de la comunidad rusa, que también es está muy presente en Torrevieja desde principios de los años 90 tras la desintegración de la Unión Soviética, con 5.000 empadronados, se ha ido diluyendo.

Han desaparecido de inmobiliarias y restaurantes las banderas rusas que eran referencia de muchos negocios, como reclamo para un residente con un poder adquisitivo mayor que el de la media de residentes en la ciudad.

El festival de cine ruso, cuya organización respalda el Ayuntamiento de Torrevieja, tuvo que cambiar de denominación, para no dejar rastro de su organización por parte de una importante asociación local rusa.

Aunque las sanciones económicas a Rusia solo se han hecho notar a la hora de impedir -oficialmente- sus notables compras de viviendas en la Vega Baja, apenas tienen incidencia en la preferencia de muchos rusos por Torrevieja, Orihuela Costa, Guardamar o Pilar de la Horadada, como destino turístico de temporada, algo palpable en sus calles a diario.

La ciudad aglutina a más de 15.000 censados de ambas nacionalidades, además de los que acuden a Torrevieja de forma temporal: no se han registrado durante estos años incidentes graves entre que hayan trascendido, más allá de una violenta agresión en un bar por parte de un ruso a un ucraniano, aunque sí existe una tensión larvada entre ambas comunidades, que comparten muchos lazos históricos y culturales.