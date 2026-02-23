Los bomberos evitan que el incendio de una vivienda en Pilar de la Horadada afecte a edificios colindantes

Los bomberos del Consorcio Provincial intervinieron para atajar un incendio que se produjo este domingo en una casa abandonada en la calle Maestro Marqués número 27 del casco urbano de Pilar de la Horadada. A la llegada de los efectivos de Bomberos de Torrevieja no había nadie en el interior. Sí mucho humo y llamas, según indicaron fuentes del Consorcio y de la Policía Local pilareña.

Viviendas colindantes

Además de las propias labores de extinción se trabajó en evitar la propagación a viviendas colindantes, y una vez sofocado el incendio se aplicó ventilación mecánica para evitar el humo. La vivienda de dos alturas quedó totalmente afectada por el fuego y el humo.

La llamada de alerta la recibió la Policía Local y los bomberos a través del 112. La intervención movilizó a siete bomberos del parque de Torrevieja, que contaron con el respaldo de la Policía Local pilareña para cortar el tráfico y fijar un perímetro de seguridad.

Coordinación

La Policía Local fue la primera en acudir al encontrarse una patrulla próxima al lugar. "Todo indicaba que se trataba de una vivienda no habitada, aunque existían inmuebles colindantes que podrían haberse visto afectados", según indicaron fuentes de la Policía Local y establecieron coordinación con los bomberos, Protección Civil de Pilar de la Horadada y Guardia Civil.