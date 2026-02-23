Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocan una protesta en Orihuela para defender la Senda del Poeta

La Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández llama a una concentración ante una nueva "agresión" y "borrado" de cualquier vestigio comunista, republicano y escritor comprometido

Así fue el inicio de la Senda del Poeta en Orihuela el año pasado

Matías Segarra

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Al llamamiento de "no le dejes solo", la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández, que se constituyó frente a los "ataques" del equipo de gobierno de PP y Vox hacia el escritor, ha convocado una concentración para este jueves desde las 9 a las 14 horas en la plaza del Carmen, junto al Ayuntamiento de Orihuela, para exigir que se realice la Senda del Poeta, ante una nueva "agresión" por la falta de apoyo este año del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), organismo dependiente de la Generalitat.

En la protesta, que se desarrollará al mismo tiempo que transcurre el pleno, también se pedirá, una vez más, la restitución de los vinilos en el Rincón Hernandiano.

Cartel de la concentración

Cartel de la concentración / Información

El Ateneo Socio-Cultural Viento del Pueblo, que forma parte de la coordinadora, ha hecho hincapié en que "la Generalitat Valenciana, con el apoyo del Ayuntamiento, en manos ambos de PP y Vox, quieren aniquilar cualquier vestigio del Miguel Hernández comunista, republicano y poeta comprometido", apelando a su defensa frente "al fascismo y el oportunismo".

Así, el colectivo ha invitado a "seguir luchando por el poeta del pueblo, por su legado político y humano, por una Senda del Poeta libre de fascistas y por una Orihuela democrática, libre y republicana".

Pancarta del Ateneo Viento del Pueblo en la Senda del Poeta del año pasado

Pancarta del Ateneo Viento del Pueblo en la Senda del Poeta del año pasado / Matías Segarra

En este sentido, ha criticado que "al IVAJ no le gustan las banderas republicanas que portan diversos colectivos, como el nuestro, en el acto inaugural de la senda, ni que estos colectivos ocupen la calle, pacíficamente y con respeto hacia la figura del universal poeta, y pidan el cese de los ataques hacia su legado literario, ético y político con el blanqueamiento de su figura y el olvido intencionado de su militancia comunista".

Acto de la Senda del Poeta, el año pasado en el Rincón Hernandiano

Acto de la Senda del Poeta, el año pasado en el Rincón Hernandiano / Matías Segarra

La edición del año pasado de la Senda del Poeta estuvo marcada por la controvertida decisión de la Concejalía de Cultura, en manos de Vox, de sustituir unos vinilos que decoraban el Rincón Hernandiano desde 2012 con imágenes con banderas republicanas por otras más edulcoradas, algo que se tachó desde diferentes ámbitos como un acto para despojar de su ideología al poeta. 

La Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández protagonizó en el pleno, días antes del evento, una tensa sesión que acabó con el desalojo de la sala por parte del alcalde, Pepe Vegara, por las protestas de los asistentes cuando la concejala de Cultura, Anabel García, puso en tela de juicio que jurídicamente se puedan restituir las imágenes, equiparando a las víctimas del franquismo y el terrorismo con las de la Segunda República.

Pese a que el pleno, con el apoyo del PP, aprobó una moción para que las imágenes originales volvieran al mismo espacio, la iniciativa sigue sin llevarse a cabo.

El Ateneo Viento del Pueblo también ha criticado que desde la llegada de Vox a la concejalía "los Murales de San Isidro han perdido el valor reivindicativo que tenían desde mayo de 1976 de luchar por una cultura verdaderamente popular".

En la misma línea, desde Cambiemos han insistido en que lo que está ocurriendo con la Senda del Poeta "no es un hecho aislado", sino "parte de una campaña de borrado de memoria por parte de PP y Vox desde el inicio de la legislatura, a nivel municipal y autonómico", recordando que "han eliminado el Octubre y el Marzo Hernandianos, han intentado acabar con el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, votaron en contra de anular los sumarios contra Miguel Hernández, siguen atacando los murales de San Isidro, quitaron los vinilos del Rincón Hernandiano, y ahora la Senda del Poeta".

