Detenido en San Isidro con 17 kilos de cocaína en el maletero de su coche
La Guardia Civil arresta a un hombre de 44 años, vecino de Murcia y sin antecedentes, que ingresa en prisión por un presunto delito de tráfico de drogas
La Guardia Civil, en el marco del Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio, ha detenido en San Isidro a un hombre de 44 años, vecino de Murcia y sin antecedentes, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
La actuación tuvo lugar el pasado 11 de febrero, aunque los hechos han trascendido este lunes, en el casco urbano de la localidad, cuando agentes del Puesto Principal de Dolores observaron un vehículo estacionado con el maletero abierto y a un varón manipulando su interior en actitud sospechosa.
Al percatarse de la presencia policial, el individuo adoptó una actitud esquiva, por lo que los agentes procedieron a su identificación. Durante las preguntas relacionadas con los hechos, mostró una actitud dubitativa y ofreció respuestas contradictorias, sin poder justificar su presencia en el lugar y negando en todo momento que tuviera el maletero abierto.
Registro
Tras su identificación, se realizó un registro del vehículo. En el interior del maletero, los agentes localizaron varios paquetes prensados envueltos en plástico, ocultos dentro de una bolsa de tela. Ante la falta de explicaciones coherentes sobre su contenido, se practicó una pequeña incisión en uno de ellos, comprobando que contenía una sustancia en polvo de color blanco con olor característico.
La prueba reactiva efectuada confirmó que se trataba de cocaína, procediéndose de inmediato a la detención del individuo.
El vehículo, propiedad del detenido, fue intervenido y trasladado a dependencias del Puesto Principal de Dolores para un registro más exhaustivo, donde se hallaron más paquetes ocultos en otra bolsa de plástico. En total, se intervinieron 15 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 17 kilogramos.
Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión por estos hechos.
