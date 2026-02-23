El pleno de Torrevieja aprueba el plan municipal frente al riesgo de inundaciones que la legislación le exigía desde 1999

El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado en el pleno ordinario de febrero celebrado este lunes, por unanimidad de todos los grupos (PP, Psoe,Vox y Sueña Torrevieja), el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones, una herramienta definida por el equipo de gobierno como "estratégica" que permitirá reforzar la prevención, coordinación y capacidad de respuesta ante episodios de lluvias intensas e inundaciones en el término municipal.

Su elaboración no ha sido precisamente una prioridad para el Ayuntamiento de Torrevieja. El decreto de 1999 del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el primer Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, ya señalaba que la ciudad se situaba en riesgo alto, sobre todo en la zonas urbanizadas en el entorno de la laguna de Torrevieja -como se ha comprobado en numerosos episodios torrenciales con inundaciones en las Torretas desde entonces-. Y obligaba al municipio a contar con esta herramienta. Otras modificaciones legislativas, como la el Plan de Acción Territorial frente al Riesgo de Inundación (Patricova), la actualización de 2010 de ese mismo decreto insistieron en esa necesidad. Y sobre todo la modifificación del Patricova en 2015 que elevó de forma muy sustancial el grado de peligrosidad frente a inundaciones en el que se encuentran

Evacuación de vecinos durante un episodio de lluvias torrenciales en el residencial Paraíso / INFORMACIÓN

El nuevo plan tiene como objetivo prioritario garantizar la protección de las personas, los bienes y el entorno natural, estableciendo una estructura organizativa clara, protocolos de actuación definidos y un catálogo actualizado de medios y recursos disponibles. La aprobación se produce tras completar el periodo de información pública -sin que se hayan presentado alegaciones- y cumplir todos los informes técnicos y administrativos preceptivos.

Según el plan, que el Ayuntamiento valida tras cuatro años de tramitación, porque el expediente se abrió a mediados de 2022, Torrevieja, municipio costero especialmente expuesto a fenómenos de gota fría y episodios de lluvias torrenciales, da así un paso decisivo hacia un modelo de gestión más seguro y resiliente frente al cambio climático. El documento, como recogió información, incluye un análisis detallado de cuencas y zonas inundables, identificación de puntos críticos, planificación de evacuaciones, sistemas de aviso a la población y medidas de coordinación operativa a través del CECOPAL y los distintos órganos de emergencia.

Además, los informes técnicos municipales y de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua (AGAMED) confirman que el plan se encuentra plenamente actualizado e incorporando mejoras recientes en la red de pluviales.

Tras su aprobación plenaria, el plan será remitido a la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana para su preceptiva homologación, completando así su integración en el sistema autonómico y estatal de protección civil.

El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Torrevieja, Federico Alarcón, ha destacado la necesidad de aprobar este plan "subrayando la especial vulnerabilidad del municipio por sus características geográficas y demográficas".

Zonas Críticas por Inundación - Torrevieja 🌊 Zonas Críticas por Inundación 📍 PAM-IN Torrevieja • 23 Zonas Identificadas 💧 ZC-1 Rambla Mateo-Placa Capdepont-Paseo de la Libertad 💧 ZC-2 Intersección C/ Ramón y Cajal con C/ Fuensanta 💧 ZC-3 C/ Navegantes y Adyacentes 💧 ZC-4 Cala del Palangre (Av. de las Habaneras) 💧 ZC-5 Av. Roentgen con Alfredo Nobel (Playa Los Locos) 💧 ZC-6 Av. Dr. Ángel García Rogel (Cala de la Higuera) 💧 ZC-7 Av. Alfredo Nobel (Cala de la Zorra) 💧 ZC-8 Ronda José Samper García con Av. Torreblanca 💧 ZC-9 C/ Sauce entre C/ del Álamo y Av. Holanda 💧 ZC-10 C/ Emperadores (La Mata) 💧 ZC-11 Pol. Ind. Casa Grande. Av. Cortes Valencianas, Delfina Viudes y Rosa Mazón 💧 ZC-12 Urbanización Doña Inés - Área Comercial Habaneras 💧 ZC-13 CV-905 💧 ZC-14 Urbanización Torreta-Florida 💧 ZC-15 Urbanización La Torreta II 💧 ZC-16 El Acequión - C/ Urbano Arregui y Adyacentes 💧 ZC-17 Paso Inferior N-332 - Parque Rincón de Asturias 💧 ZC-18 C/ Mar Menor - Urbanización Villa Amalia 💧 ZC-19 Enlace N-332 con CV-95 - La Cenuela 💧 ZC-20 Aparcamiento Hospital Universitario de Torrevieja 💧 ZC-21 CV-95 💧 ZC-22 Urb. Lago Jardín - C/ Enol 💧 ZC-23 Paso Inferior CV-943 bajo AP-7

Alarcón recordó que Torrevieja es un municipio costero con una orografía compleja, con zonas próximas a lagunas y áreas potencialmente inundables. A ello se suma una población censada de más de 110.000 habitantes, cifra que en la práctica se duplica y que vuelve a incrementarse en periodo estival, coincidiendo además con posibles episodios de lluvias intensas y fenómenos como la Dana.

El edil explicó en su intervención en el pleno que el plan se elabora en cumplimiento de la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat y que se integra en el sistema jerarquizado de planificación, coordinado con el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana. Aunque no mencionó el decreto anterior de 1999.

Inundaciones en la Torreta II, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Entre los aspectos más relevantes del documento, ha señalado que analiza el riesgo real del término municipal, identificando zonas inundables, puntos críticos y afecciones a infraestructuras clave, con cartografía y criterios técnicos basados en el Patricova y la normativa estatal, identifica los elementos vulnerables, como población, centros sanitarios, residencias y equipamientos públicos, establece una estructura organizativa clara, con Dirección del Plan, CECOPAL (Centro de Coordinación Municipal), Puesto de Mando Avanzado, Comité Asesor, Gabinete de Información y unidades básicas, garantizando que cada responsable sepa cómo actuar ante una alerta, regula la operatividad, definiendo fases de preemergencia y emergencia, medidas de protección, evacuación, reposición de servicios y retorno a la normalidad, convirtiéndose en una herramienta práctica y no solo teórica, incorpora un catálogo de medios y recursos, además de mecanismos de actualización permanente.

D. Pamies

Federico Alarcón señaló de que el cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, por lo que este plan “no evita que llueva, pero sí evita improvisaciones; no elimina el riesgo, pero reduce la vulnerabilidad”. Finalmente, Alarcón ha subrayado que no se trata de “un mero trámite administrativo”, sino de “una herramienta de seguridad colectiva”, anunciando el voto favorable de su grupo a la aprobación del plan y apelando a la responsabilidad institucional del resto de la corporación.