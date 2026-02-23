Del sol radiante a la niebla espesa en solo unos segundos en la Vega Baja
El fenómeno meteorológico que engulle el litoral de la comarca es habitual en esta época del año
Cambio repentino en el litoral de la Vega Baja: de estar tomando el sol en la playa a que una espesa niebla lo cubra todo en solo cuestión de segundos, bajando la temperatura y subiendo la humedad de manera muy significativa.
Un fenómeno meteorológico sorprendente, aunque típico de estas fechas y habitual cuando el tiempo es estable, siempre bajo situaciones anticiclónicas.
Después de una mañana muy soleada, la niebla ha hecho acto de presencia desde primera hora de la tarde, entrando unos cientos de metros tierra adentro desde el mar y de forma persistente. De hecho, tras dar una breve tregua, aún continúa.
La llamada niebla de advección se forma por la presencia y avance de una masa de aire cálido y húmedo sobre una superficie a menor temperatura, en este caso el mar Mediterráneo.
Al enfriarse el aire en contacto con la superficie, su vapor de agua se condensa, creando una niebla densa, extensa y persistente.
En este caso, hasta ha dejado un arcoíris de niebla, además de un espectacular escenario fantasmagórico del que se han hecho eco numerosos vecinos y cuentas de divulgación como MeteOrihuela y Proyecto Mastral, mostrando imágenes de Torrevieja, Orihuela Costa y Guardamar del Segura.
