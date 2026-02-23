Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar más 32.000 euros en intereses

El Ayuntamiento de Torrevieja se ha visto obligado a devolver dos subvenciones destinadas a cubrir las necesidades su área de Servicios Sociales procedentes de la Generalitat Valenciana correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024. La operación supone un reintegro total de 615.450 euros, cantidad que incluye 32.700 euros en concepto de intereses de demora. Los fondos estaban destinados al Programa de Implementación de Itinerarios de Inclusión Social y al Servicio de Atención Primaria Específica para personas con problemas crónicos de salud mental de la Generalitat Valenciana (SASEM).

Personas vulnerables

La resolución de mayor importe corresponde al Programa de Implementación de Itinerarios de Inclusión Social de la anualidad 2023 que solicitó el Ayuntamiento y donde acepta la minoración por no emplear la ayuda pública y devuelve 325.278 euros. Del total, 303.750 euros corresponden al principal de la subvención y 21.528 euros a los intereses generados -y que se pagarán con recursos públicos- por el retraso del área de Servicios Sociales a la hora de tramitar la devolución. Porque el requerimiento de devolución fue notificado por la Dirección Territorial de Alicante de Servicios Sociales en noviembre de 2025 dentro del marco del contrato programa 2021-2024.

Según la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, este programa consiste en el diseño de rutas personalizadas para personas en situación o riesgo de exclusión social. Su objetivo es coordinar recursos municipales y autonómicos para facilitar el acceso a empleo, vivienda y salud, promoviendo la participación activa de los usuarios en su proceso de inclusión.

Dependencias del área de Servicios Sociales en la calle Torrevejensees Ausentes / INFORMACIÓN

Salud Mental

La segunda devolución corresponde a 290.171 euros destinados a cubrir el reintegro del Servicio de Atención Primaria Específica de personas con problemas crónicos de salud mental (SASEM) para el ejercicio 2024. El importe principal es de 279.000 euros, más 11.171 euros de intereses. Los antecedentes del expediente indican la existencia de un informe del Departamento de Bienestar Social relativo a la no ejecución del servicio durante ese periodo.

De acuerdo con la normativa de Servicios Sociales Inclusivos de la Generalitat, este servicio ofrece atención comunitaria especializada a personas con trastornos mentales crónicos. La prestación busca garantizar la autonomía personal y la integración social mediante apoyos psicosociales en el entorno habitual, evitando el aislamiento institucional. La devolución de cantidades muy importantes de recursos públicos por falta de capacidad de los servicios sociales para tramitarlos es una constante en el Ayuntamiento de Torrevieja desde hace muchos años.

Falta de demanda y falta de medios

Es una situación que da porque el número de demandantes es menor de lo previsto por el propio municipio en función de su población y el estudio previo a solicitar el programa. No es el caso para programas destinados a personas vulnerables o la atención de la enfermedad mental en Torrevieja, donde los recursos son muy limitados, y por ejemplo, la atención a personas con enfermedad mental la cubren fundaciones y empresas especializadas con ayudas públicas y lista de espera. La principal limitación para abarcar toda la demanda es la falta de personal especializado en el área de Servicios Sociales. Sin ese personal es muy difícil llegar a quien lo necesita.

Colas del acceso al catering social de Alimentos Solidarios de Torrevieja / TONY SEVILLA

El de servicios sociales es un departamento esencial en cualquier municipio, y que se ha reforzado en el caso del Ayuntamiento de Torrevieja, sobre todo desde principios de 2025, cuando la situación de atención se había agravado por falta de medios. Las competencias en Servicios Sociales son de la Generalitat. Pero la Administración autonómica delega una parta en los municipios aportando la financiación del personal y los medios necesarios.

Habitual

La devolución de una parte de las ayudas no utilizadas en las áreas de Servicios Sociales no es exclusiva de Torrevieja. Es relativamente habitual en muchos municipios de la Comunidad Valenciana. No lo es tanto el elevado montante que va a reintegrar el Ayuntamiento de Torrevieja, ni el hecho de que sean los contribuyentes los que asuman la responsabilidad en el retraso del reintegro con el pago de los intereses de demora.