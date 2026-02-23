Vegara aplaza un día su apoyo al PSOE para instar a la Generalitat a financiar la Senda del Poeta

La Senda del Poeta, que se dedica a Miguel Hernández, es una de las iniciativas culturales y juveniles más emblemáticas de la Comunidad Valenciana, pero está en peligro. La falta de noticias de la convocatoria de este año, la edición número 30, ha hecho saltar todas las alarmas ante la falta de compromiso del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), organismo que depende de la Generalitat, que hasta ahora financiaba el evento, apoyando una iniciativa que surgió en 1998 de la mano de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández y la Fundación Cultural Miguel Hernández.

Las reacciones no se han hecho esperar. Además de que los colectivos hernandianos aseguraron desde un primer momento que el evento se va a realizar con o sin el apoyo de las instituciones, el PSOE de Orihuela ha llevado este lunes a la junta de portavoces, previa al pleno del jueves, una propuesta de declaración institucional para que la Corporación municipal manifieste su apoyo unánime a la continuidad anual de la Senda del Poeta.

Incluso PP y Vox -en principio- se han mostrado a favor de apoyar esta iniciativa, según fuentes consultadas. Con todo, el primer edil de Orihuela, Pepe Vegara, ha pedido esperar a una reunión que se va a celebrar este martes entre el IVAJ y alcaldes de distintos municipios por los que discurre la senda, que, además del respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, ha contado con la colaboración de ayuntamientos, centros educativos, asociaciones y la Fundación Cultural Miguel Hernández a lo largo de casi tres décadas, consolidándose en este tiempo como un referente de participación juvenil, promoción cultural y difusión del patrimonio literario valenciano.

Si finalmente, se decide dejar fuera de la sesión plenaria la declaración institucional, el PSOE la llevará como moción, ha manifestado el concejal socialista Isidro Grao. Lo hará por la vía de urgencia, ya que el plazo para presentarlas finalizó la semana pasada.

Respaldo

El texto incide en que "la continuidad de esta iniciativa representa una responsabilidad compartida de todas las instituciones públicas, al tratarse de un proyecto que trasciende cualquier coyuntura política y forma parte del patrimonio cultural y educativo de nuestro territorio", por lo que "esta Corporación considera necesario reforzar su estabilidad, planificación y financiación, garantizando su mantenimiento como actividad pública, participativa y accesible".

Por ello, insta a la Generalitat Valenciana a "mantener su respaldo institucional y financiero, asegurando su correcta planificación y desarrollo", así como a "reforzar la coordinación" entre la Generalitat, los ayuntamientos del recorrido, la Fundación Cultural Miguel Hernández y las entidades participantes y a promover actividades educativas y culturales vinculadas a la figura de Miguel Hernández a lo largo de todo el año, especialmente dirigidas a la juventud.

Inicio de la senda desde Orihuela en la anterior edición / Matías Segarra

Ruta

Desde 1998, miles de personas -especialmente jóvenes- recorren los espacios vinculados a la vida y obra del poeta, en una experiencia que une cultura, memoria, deporte y convivencia, a lo largo de 68 kilómetros, durante tres días, vertebrando once localidades de tres comarcas.

La ruta parte desde Orihuela, donde nació el poeta el 30 de octubre de 1910, continúa por Redován -pueblo natal de su padre-, Callosa de Segura, Cox -donde vivió varios años con su mujer, Josefina Manresa-, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elche -donde viven su nuera y sus nietos y donde se encuentra la sede de la Universidad que lleva su nombre- y El Rebolledo y acaba en el cementerio de Alicante, donde fue enterrado el 28 de marzo de 1942, día en torno al que se suele celebrar, dando el pistoletazo de salida a la Primavera Hernandiana.

Sin noticias

Pero el IVAJ aún no ha sacado la licitación de un acto que suele costar entre 60.000 y 70.000 euros. De hecho, la edición anterior empezó a publicitarse en octubre de 2024, y el año pasado por estas fechas ya estaba el plazo de inscripción abierto.

Para realizarla, se necesitan más de cuatro meses de trabajo, según fuentes de distintas entidades organizadoras, que mostraron dudas razonables de que este año se implique el IVAJ, porque, señalaban, ya el año pasado desde la dirección general se planteó un cambio de formato.

Las mismas fuentes afirmaban que el IVAJ no está mostrando interés y que está dejando pasar el tiempo para dejar morir esta actividad. Con todo, fuentes del IVAJ, a preguntas de este periódico, manifestaron que sí habrá senda, aunque no quisieron aportar ningún otro dato más que se anunciará en redes sociales.

Esfuerzo hernandiano

Frente a ello, colectivos como "Tu pueblo y el mío", la Asociación de Amigos de Miguel Hernández y la propia Fundación ya están preparando la cita, asegurando que la senda se va a realizar, aunque sea a nivel testimonial y sin el apoyo del IVAJ, que aportaba un paraguas en cuanto a autobuses, infraestructura, permisos, seguros...

En palabras del investigador hernandiano Joan Pàmies, portavoz de la plataforma "Tu pueblo y el mío" y cofundador de la senda, "este año la organizaremos como lo hicimos en la primera, desde el esfuerzo desinteresado y generoso de los hernandianos", y será "en el aniversario de su homicidio con premeditación y alevosía", avanzaba, aunque probablemente por una cuestión logística se tenga que atrasar a después de Semana Santa.

Al mismo tiempo, la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández, que aglutina a diferentes colectivos que se unieron frente a los "ataques" del equipo de gobierno de PP y Vox hacia el poeta, ya ha convocado una concentración para este jueves a las 9 horas junto al Ayuntamiento, al mismo tiempo que se celebrará el pleno, para defender la senda.