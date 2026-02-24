Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BIGASTRO

Los bomberos sofocan un incendio en el exterior de una nave junto al cementerio de Bigastro

Los restos de enseres, plásticos y neumáticos acumulados en la zona propagaron las llamas

Intervención de los bomberos en el incendio de Bigastro

Intervención de los bomberos en el incendio de Bigastro / Consorcio Provincial de Bomberos

D. Pamies

D. Pamies

BIGASTRO

La intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos permitió sofocar, este martes, un incendio registrado en el exterior de una nave industrial situada en el kilómetro 7,5 de la carretera CV-95, en el término municipal de Bigastro, cerca del cementerio.

El aviso se recibió a las 15:26 horas. Según el parte informativo del Consorcio, el fuego se originó al descontrolarse una quema de broza realizada en el exterior de la instalación. Las llamas se propagaron rápidamente por restos de enseres, plásticos y neumáticos acumulados en la zona, generando un foco de incendio que requirió la movilización inmediata de medios de extinción.

Despliegue

Hasta el lugar se desplazaron los efectivos del parque de bomberos de Orihuela, compuestos por una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Bomba Nodriza Pesada (BNP). El dispositivo estuvo integrado por un sargento, un cabo y seis bomberos, la totalidad de los efectivos con los que cuenta el parque oriolano.

Momento de la intervención de los bomberos en el incendio de Bigastro

Momento de la intervención de los bomberos en el incendio de Bigastro / Consorcio Provincial de Bomberos

Los trabajos de extinción y control se prolongaron hasta las 18:10 horas. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños personales que lamentar como consecuencia del incidente. Los efectivos trabajaron para limitar el fuego al perímetro exterior de la nave, evitando que afectara a la estructura principal del edificio industrial, según las mismas fuentes. La Policía Local colaboró en las labores de apoyo a los bomberos.

