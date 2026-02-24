El colegio de San Bartolomé de Orihuela celebra el Alcasil Fest

Más de 200 escolares desde Infantil hasta 6º de Primaria del colegio San Bartolomé de Orihuela han celebrado el Alcasil Fest, en el Día de la Alcachofa, con una decena de actividades educativas, gastronómicas y lúdicas para ensalzar uno de los productos más emblemáticos de la Vega Baja del Segura.

Esta actividad, que el centro viene desarrollando desde hace una década para conmemorar el aniversario de la muerte del Cardenal Belluga, implica a toda la comunidad educativa alrededor de la cultura de la huerta para ensalzar a su joya y fomentar hábitos de alimentación saludable.

Las gildas han sido una de las elaboraciones / Información

Para ello, durante toda la jornada el alumnado ha participado en talleres de cocina en los que han preparado elaboraciones tan originales como pizza de alcachofa, gildas, ensaladilla, ensalada murciana o incluso una Sacher de alcachofa, demostrando la versatilidad de esta hortaliza en recetas dulces y saladas.

La programación se ha completado con talleres de pintacaras y el juego de la alcachofa, una charla en el huerto escolar para conocer de cerca el cultivo, un taller de arcilla, actividades deportivas y una animada ruta de la tapa con alcachofas para su degustación durante el recreo. Todo ello ha estado amenizado por una charanga que ha puesto ritmo y ambiente festivo a la jornada.

Ruta de la tapa en el patio / Información

Entrega de reconocimientos

Uno de los momentos más destacados ha sido la entrega por parte del colegio de los reconocimientos "Alcasil de Oro" a la Asociación Alcachofa de la Vega Baja del Segura para distinguir su labor de promoción y defensa del producto y a Confitería Carmen por su apuesta por innovar con dulces elaborados con alcachofa.

Además, también se han entregado agradecimientos por su colaboración al restaurante Los Infantes de Almoradí y a la Nueva Unión Musical de San isidro en un acto que ha contado con la presencia, entre otros, del concejal de Educación de Orihuela, Vicente Pina, y el concejal de Turismo de Almoradí, José Antonio Latorre.

Taller de pintacaras / Información

El presidente de la Asociación Alcachofa de la Vega Baja del Segura, Antonio Ángel Hurtado, ha agradecido públicamente este reconocimiento y ha resaltado el compromiso del centro educativo con el producto estrella de la comarca: "Para nuestra asociación es un orgullo recibir este premio, especialmente cuando viene de un colegio que lleva años trabajando con tanta implicación para acercar la alcachofa a los más pequeños y que la identifiquen como parte de su identidad".

Por su parte, el director del CEIP San Bartolomé, Antonio Zamora, ha señalado que "esta celebración no solo es una jornada lúdica, sino una herramienta pedagógica para transmitir a los escolares el valor del trabajo agrícola, la importancia del producto de proximidad y la necesidad de mantener vivas las tradiciones vinculadas a la huerta".

El broche final lo ha puesto un rap con Alcachofaman, que ha convertido el patio en un auténtico festival, y ha reforzado, en clave divertida, el mensaje de orgullo por un cultivo que forma parte de la esencia del territorio.