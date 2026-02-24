Contenedores en Orihuela Costa que amenazan con caer a la autopista AP-7

Los vertederos ilegales se han convertido en un problema histórico que los residentes en Orihuela Costa llevan denunciando sin descanso desde hace mucho tiempo, dejando un "paisaje" muy llamativo digno de incredulidad. Los hechos rozan el esperpento si, además, es en una parcela municipal que el Ayuntamiento lleva años dedicándola a centro de acopio de contenedores, en la calle Cabo Touriñan de Lomas de Cabo Roig, en un lugar muy cercano a numerosas urbanizaciones.

"La situación del basurero es alarmante, y supone un peligro real tanto para la seguridad vial como para la salud pública", alertan los vecinos a través de Unidos por la Costa, que aportan fotografías de "la vergüenza": contenedores con riesgo evidente de caer a sobre la AP-7 y acumulación de basura junto a viviendas, con "una proliferación notable de moscas y mosquitos".

La organización vecinal recuerda que las vallas de protección de la autopista llevan rotas desde hace mucho tiempo. Ahora, tras los episodios de fuertes vientos, algunos contenedores amenazan con caer al vial, lo que podría provocar un accidente que derivaría, advierte a la Administración local, en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales por "omisión del deber de actuar, negligencia grave por inactividad consciente ante un riesgo".

Responsabilidades

En este sentido, reclama una actuación inmediata para garantizar la seguridad, la salubridad y el cumplimiento de las obligaciones municipales, tanto a las áreas de Sanidad, Medio Ambiente y Residuos Sólidos Urbanos, a las que les recuerda que "el mantenimiento de espacios públicos, la correcta gestión de residuos y la prevención de riesgo forman parte de sus obligaciones legales".

Además, lamenta que los vecinos tengan que denunciar de forma reiterada la dejadez en las distintas concejalías responsables de prestar servicios en la Costa, algo que se ha convertido en una rutina cuando "debería formar parte de las funciones y responsabilidades del equipo municipal".

A su juicio, este estercolero improvisado es "un claro ejemplo" de "falta de trabajo, interés y esfuerzo y una evidente apatía en la gestión de estas tareas, que está generando un abandono de obligaciones que puede derivar en una grave negligencia". De lo contrario, concluye, "este basurero no presentaría el estado de abandono y peligro en el que se encuentra".

Hace tres años

La misma organización ya trasladó hace tres años, a principios de 2023, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE y Ciudadanos, que esta parcela municipal la estaban utilizando particulares para depositar enseres y otros residuos, aprovechando que se había retirado el vallado perimetral en febrero de ese mismo año. Desde entonces, advertían, "la parcela ha quedado sin ninguna protección y se están produciendo vertidos masivos e incontrolados" esparcidos por el suelo.

Incluso, sostenían que había contenedores llenos de basura que no se vaciaban durante semanas, "proliferando las ratas en las cercanías como consecuencia de la suciedad e inmundicia".

En suma, criticaban, "lo que debería ser una zona verde de esparcimiento del ciudadano, se está convirtiendo en un vertedero incontrolado, todo un atentado a la higiene y salubridad públicos, y dando una imagen penosa a los vecinos de las urbanizaciones cercanas", a lo que ahora se suma el riesgo de que los contenedores caigan a la autopista.