Cox, referente en seguridad por su sistema de videovigilancia inteligente

Cox se ha convertido en uno de los municipios de referencia en la Vega Baja en materia de seguridad inteligente. El proyecto, desarrollado en 2024 por el grupo de telecomunicaciones SomosFibra y VegaFibra, supuso la creación de una red avanzada diseñada para mejorar la seguridad ciudadana, optimizar el control de accesos y dotar a la Policía Local de herramientas tecnológicas de última generación.

El sistema se articula en torno a 19 puntos de videovigilancia estratégicamente distribuidos por el término municipal. En total, se instalaron 25 cámaras especializadas en detección automática de matrículas (LPR) y 20 cámaras de contexto, configurando una red que permite no solo identificar vehículos, sino también analizar su entorno y movimientos.

La red transmite las imágenes y datos a través de conexiones de alta capacidad mediante la infraestructura de fibra óptica de VegaFibra. Esta conectividad permite trabajar con imágenes en alta definición sin latencia y garantiza la estabilidad del sistema, un aspecto clave para la monitorización en tiempo real.

Se trata de uno de los sistemas de control de seguridad ciudadana más innovadores, no solo de comarca de la Vega Baja, sino también de la provincia de Alicante. La innovación en el sistema de control de seguridad ciudadana dentro del municipio de Cox marca la diferencia gracias a la programación tecnológica del sistema realizado ad-hoc para el proyecto de seguridad del Consistorio, basándose a sus necesidades específicas, a la vez que incluye la tecnología de Uniview Iberia, líder en ciberseguridad a nivel mundial.

Las cámaras LPR registran de forma automática las matrículas de los vehículos que acceden o circulan por los puntos monitorizados. Esta información queda almacenada para consultas posteriores y permite realizar comprobaciones rápidas ante cualquier incidencia. Por su parte, las cámaras de contexto ofrecen una visión más amplia, facilitando la interpretación de situaciones y reforzando la capacidad de análisis.

El alcalde de Cox, Antonio José Bernabeu, y el gerente de VegaFibra y CEO de SomosFibra, Ángel Pic. / INFORMACIÓN

El proyecto se completó con la puesta en marcha de un Centro de Control Avanzado en las dependencias de la Policía Local. El sistema dispone de información a tiempo real, que puede dar así solución a muchas de las incidencias que puede haber en la vía pública, a través de un videowall de última tecnología con cuatro pantallas que permite supervisar todo lo que captan las cámaras y que ayuda a dar una respuesta inmediata a incidentes o emergencias.

Más allá de la instalación técnica, el sistema fue concebido como una herramienta estratégica. La red permite detectar patrones de circulación, reforzar la vigilancia en accesos clave y contar con un respaldo objetivo ante posibles investigaciones.

Un modelo actualizado

De cara a este 2026, se prevé una ampliación que incorporará ocho nuevas cámaras de lectura de matrículas y otras ocho de contexto, reforzando la cobertura en más zonas del municipio. Asimismo, está prevista la actualización del software para integrar la aplicación Detrafic, una plataforma más avanzada que permitirá búsquedas por metadatos, identificación de vehículos mediante filtros específicos y generación de informes detallados de tráfico.

Esta evolución tecnológica consolidará el modelo ya implantado y ampliará sus posibilidades de análisis en tiempo real, manteniendo la filosofía inicial del proyecto: combinar prevención, control y gestión eficiente de la información.

Nuevo proyecto en Abanilla

El desarrollo de esta infraestructura ha servido como ejemplo para otros municipios. En esta línea, Abanilla acaba de poner en marcha su propio sistema de videovigilancia inteligente de la mano del grupo de telecomunicaciones SomosFibra y VegaFibra, con 12 cámaras 4K distribuidas en los principales accesos y conectadas mediante fibra óptica de alta capacidad.

El sistema de Abanilla incorpora lectura automática de matrículas, análisis en tiempo real y herramientas avanzadas de identificación de vehículos, siguiendo un planteamiento similar al modelo implantado en Cox.

Ángel Pic Cuartero, gerente de VegaFibra y CEO de SomosFibra, destaca que Abanilla se convierte en referente en seguridad inteligente con la instalación de este sistema de videovigilancia de última generación «que combina tecnología 4K, inteligencia artificial, certificación de máxima seguridad nacional y conexiones de fibra óptica de alta velocidad».

Ambos proyectos reflejan la apuesta de VegaFibra por la transformación digital. Especialmente en la Vega Baja la compañía ha desplegado red en prácticamente todo el territorio en los últimos siete años, incluyendo zonas rurales y pedanías. Con más de 40 oficinas en las provincias de Murcia y Alicante, la empresa mantiene un modelo de servicio presencial que acompaña su expansión tecnológica.