Final feliz para el hombre mayor al que le robaron una cadena de oro con el "método del abrazo" en Torrevieja

La Guardia Civil de Torrevieja ha devuelto este martes una cadena de oro a su legítimo propietario después de que dos personas se la robaran la semana pasada mediante el conocido como "método del abrazo".

La Comandancia de la Guardia Civil de Alicante hizo el pasado viernes un llamamiento a la ciudadanía para localizar a la víctima con el fin de devolverle la joya sustraída. Cuatro días después, gracias a la colaboración de los medios de comunicación y a la difusión de la información, un vecino de la víctima se puso en contacto con ella.

Tras su identificación, un agente ha hecho entrega del collar a la víctima, un hombre mayor, que ha querido agradecer expresamente la labor de los agentes y la colaboración ciudadana que ha hecho posible este desenlace.

La Guardia Civil, en el marco del Plan Mayor de Seguridad, detuvo en la localidad a una mujer y un hombre como presuntos autores de un delito de hurto. Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado martes, alrededor de las 13 horas, cuando los agentes recibieron la llamada de un vecino que manifestaba haber presenciado cómo una mujer sustraía una cadena de oro a una persona mayor que paseaba por el municipio.

El hurto tuvo lugar en las inmediaciones de la conocida Curva del Palangre. El testigo logró captar con su teléfono móvil el momento exacto de la sustracción, aportando una prueba que resultó clave para el desarrollo de la posterior investigación policial.

Tras recabar información sobre el vehículo en el que una mujer y un varón habían huido del lugar, se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda.

Identificación

Minutos después, dos patrullas que se encontraban cubriendo una de las salidas de Torrevieja, localizaron el vehículo sospechoso y procedieron a darle el alto. Una vez realizada la primera verificación, los agentes comprobaron que tanto el turismo como sus ocupantes coincidían plenamente con la descripción facilitada por el testigo.

Así, se llevó a cabo un registro exhaustivo del vehículo y de los sospechosos, localizando finalmente la cadena de oro sustraída en uno de los bolsillos del pantalón de la mujer.

Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto, siendo posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de ambos con la imposición de medidas cautelares.