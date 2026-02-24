La Generalitat confirma que prescinde de la Senda del Poeta y apuesta por otras actividades para jóvenes de entre 12 y 30 años

El Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) ha confirmado que prescinde de la Senda del Poeta, una actividad emblemática en torno a la figura de Miguel Hernández que este año cumple su edición número 30 y que el organismo dependiente de la Generalitat Valenciana apoyaba a través de financiación.

Las alarmas saltaron la semana pasada. Aunque fuentes de la institución aseguraron a este periódico que sí se realizaría este evento, ha sido este martes cuando el director general del IVAJ, Vicent Ripoll, tras una reunión con el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el regidor de Cox, Antonio Bernabeu, ha explicado que se seguirá apostando por acercar el legado del poeta a la juventud, pero con nuevas actividades.

"Una nueva apuesta que se pone en marcha después de que el sendero por el que discurre la Senda del Poeta haya perdido la homologación por falta de mantenimiento por parte del titular, la Fundación Cultural Miguel Hernández, y que las últimas ediciones hayan estado dirigidas a un público general y no focalizadas en la juventud", ha señalado.

El IVAJ, dentro de sus políticas en el ámbito cultural dirigidas a jóvenes de la Comunidad Valenciana, ha decidido dar un nuevo impulso a las actividades de conocimiento de Miguel Hernández, con un programa que está diseñando para acercar al escritor oriolano a las generaciones jóvenes a través de actividades culturales organizadas con nuevos lenguajes y formatos que lleven la letra y la voz del poeta a la juventud, según la propia nota de prensa.

Entre 12 y 30 años

De esta forma, Ripoll ha explicado que el Instituto Valenciano de la Juventud mantiene su compromiso de acercar la figura de Miguel Hernández a las nuevas generaciones, mediante la promoción de actividades específicamente orientadas al público juvenil, en un rango de edad de 12 a 30 años, tal y como establece la Ley de Políticas Integrales de Juventud de la Comunitat Valenciana.

Ripoll ha sostenido que, con el fin de garantizar la pervivencia del conocimiento de su legado literario y personal, desde el IVJA "continuamos en nuestro empeño de alinear la actividad cultural del IVAJ y de sus grandes referentes con la juventud, impulsando nuevas actividades y fórmulas para poner en valor una de las figuras más universales de nuestra tierra entre los más jóvenes, reforzando así otras iniciativas que se celebran para el público en general con nuevas actividades que tienen una mirada joven".

Nuevo formato

Coincidiendo con la efeméride de su nacimiento, las actividades culturales dirigidas a jóvenes se desarrollarán a lo largo del mes de octubre del año 2026 y comprenderán actividades que irán desde recitales de poesía, representaciones teatrales, lectura pública de su obra, actuaciones musicales y elaboración de murales, entre otras.

"Este nuevo marco de actividades en torno a la voz de Miguel Hernández para las nuevas generaciones nace del análisis que las propias entidades y administraciones involucradas en la promoción del legado del poeta han realizado, y con el que han trasladado la necesidad de ofrecer un mayor enfoque de actividades hacia los jóvenes", ha afirmado Ripoll, que, según la misma nota, ha mantenido encuentros con los ayuntamientos involucrados como Orihuela, Redován, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elche y Alicante, así como la Diputación de Alicante y la Fundación Cultural Miguel Hernández.

Durante los encuentros, el IVAJ ha mostrado su compromiso e intención de reforzar las actividades dirigidas a la juventud, que permitan complementar las actividades que ya se realizan en torno a la figura del poeta y que van dirigidas a un público amplio.

En este punto, ha destacado que todas las entidades han aplaudido este nuevo formato por el que el IVAJ busca promover la cultura joven desde la obra de Miguel Hernández, y han trasladado la necesidad de esta iniciativa para el futuro inmediato de las actividades que impulsan su huella cultural y da coherencia a la presencia del IVAJ, organismo de la Generalitat que tiene encomendadas las políticas de juventud.

Malestar

Con todo, según fuentes consultadas, no todas esas instituciones involucradas han estado informadas de este cambio ni mucho menos han mostrado su acuerdo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Callosa de Segura, gobernado por una alcaldesa socialista, no tenía constancia de ello, según fuentes consultadas, y el malestar en la Fundación Cultural Miguel Hernández es evidente.

Un malestar que se trasladaba a colectivos hernandianos como "Tu pueblo y el mío". La Asociación de Amigos de Miguel Hernández y la propia fundación ya han avanzado que están preparando la cita, asegurando que la senda se va a realizar, aunque sea a nivel testimonial y sin el apoyo del IVAJ, que aportaba un paraguas en cuanto a autobuses, infraestructura, permisos, seguros...

En palabras del investigador hernandiano Joan Pàmies, portavoz de la plataforma "Tu pueblo y el mío" y cofundador de la senda, "este año la organizaremos como lo hicimos en la primera, desde el esfuerzo desinteresado y generoso de los hernandianos", y será "en el aniversario de su homicidio con premeditación y alevosía", avanzaba, aunque probablemente por una cuestión logística se tenga que atrasar a después de Semana Santa.

La Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández, que aglutina a diferentes colectivos que se unieron frente a los "ataques" del equipo de gobierno de PP y Vox hacia el poeta, ya ha convocado una concentración para este jueves a las 9 horas junto al Ayuntamiento de Orihuela, al mismo tiempo que se celebrará el pleno, para defender la senda.

El propio Vegara y Vox, cuya concejal de Cultura, Anabel García, ha estado en la reunión de este martes, estaban dispuestos a apoyar una declaración institucional del PSOE, que se debatiría en el pleno del jueves, para que la Corporación municipal de Orihuela instara a la Generalitat a garantizar la financiación y la planificación de la senda.

Hasta ahora, la ruta partía desde Orihuela, donde nació el poeta el 30 de octubre de 1910, y acababa en el cementerio de Alicante, donde fue enterrado el 28 de marzo de 1942, día en torno al que se solía celebrar este recorrido por los espacios vinculados a la vida y obra del poeta, en una experiencia que une cultura, memoria, deporte y convivencia, a lo largo de 68 kilómetros, durante tres días, vertebrando once localidades de tres comarcas.