Orihuela abre una agenda mensual para conocer el Palmeral desde dentro
La primera actividad se centra en los usos culinarios del dátil, incluyendo una demostración de fermentación y maceración tradicionales y un taller práctico para elaborar licor con ingredientes locales
El Ayuntamiento de Orihuela ha puesto en marcha el nuevo programa anual "Vive el Palmeral de Orihuela 2026", una iniciativa destinada a fomentar el conocimiento, la educación ambiental y la puesta en valor del Palmeral de San Antón y su entorno.
Este programa, que tendrá una duración inicial de dos años, ofrecerá actividades cada mes dirigidas a ciudadanía, visitantes, centros educativos, asociaciones y colectivos, con el objetivo de divulgar el valor histórico, cultural, etnobotánico y ecológico de este Bien de Interés Cultural.
Se desarrollarán, generalmente, el último sábado de cada mes en horario de 10 a 14 horas, combinando itinerarios guiados, charlas o demostraciones y talleres prácticos. La programación abordará diferentes temáticas como la biodiversidad, la botánica, la fotografía de naturaleza, la movilidad sostenible, la ornitología, la gastronomía tradicional o la sostenibilidad, adaptándose a distintos públicos, infantil, familiar, juvenil o adulto, y vinculándose a fechas ambientales destacadas.
Entre las propuestas previstas se incluyen talleres de siembra y renaturalización, rutas teatralizadas sobre la historia y las leyendas del Palmeral, jornadas de fotografía de fauna y flora, yincanas ambientales, observación de aves migratorias, talleres de herbario botánico, iniciativas gastronómicas vinculadas al dátil o propuestas de Navidad sostenible con materiales naturales del entorno.
Primera actividad
La primera actividad del calendario se celebrará este sábado bajo el título "Sabores tradicionales: el elixir de la palma", centrada en la etnobotánica y los usos culinarios del dátil. La jornada incluirá un itinerario sobre la historia de la palma blanca y la recolección del dátil, una demostración de fermentación y maceración tradicionales y un taller práctico en el que los participantes elaborarán su propio preparado de licor de dátil con ingredientes locales.
Además, el calendario anual incorpora hitos destacados como la actividad "Nuevas raíces: el renacer del Palmeral", vinculada al Día del Árbol; la jornada "El Palmeral a través del objetivo", centrada en la fotografía de naturaleza y la biodiversidad; la propuesta familiar "El tesoro del Palmeral", con formato de yincana ambiental; o iniciativas como "Observadores del cielo", dedicada a la ornitología y las aves migratorias, y "Navidad sostenible en el Palmeral", enfocada en la reutilización de materiales naturales y la sensibilización ambiental.
Además de la programación mensual, el Centro de Interpretación del Palmeral continuará ofreciendo visitas concertadas para grupos, asociaciones, centros escolares y entidades que lo soliciten, consolidándose como un espacio abierto, divulgativo y de encuentro.
Las reservas pueden realizarse a través del correo electrónico palmeral@orihuela.es o del teléfono 672 21 68 54, que también dispone de servicio de WhatsApp.
La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, subrayó que el calendario supone "una oportunidad para seguir poniendo en valor el Palmeral, su biodiversidad y su entorno, fomentando la educación ambiental y acercando este espacio a toda la ciudadanía".
Por su parte, Carmen Alcaraz, responsable de programas del Centro de Interpretación del Palmeral, destacó que la programación contará con especialistas en fauna, flora, botánica y gestión ambiental, incluyendo ambientólogos, biólogos y técnicos forestales: "Es una oportunidad para conocer el Palmeral desde una perspectiva científica, cultural y experiencial, participando activamente en talleres y actividades adaptadas a diferentes públicos".
