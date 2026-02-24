Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las rutas ecoturísticas que ofrece el Ayuntamiento de Torrevieja durante 2026

El programa incluye itinerarios diurnos y nocturnos, en español e inglés, que exploran la flora, fauna y la historia de las lagunas de Torrevieja y La Mata y el Molino del Agua

Foto: Panorámica de la laguna de La Mata/ Vídeo las atrevidas ardillas del Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata

Foto: Panorámica de la laguna de La Mata/ Vídeo las atrevidas ardillas del Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata

D. Pamies

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja ha dado a conocer la programación de Rutas Ecoturísticas Guiadas 2026, una completa propuesta de actividades gratuitas que se llevarán a cabo en el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y en el Paraje Natural Municipal Molino del Agua.

El programa, que se desarrollará de febrero a noviembre, incluye diferentes itinerarios temáticos dirigidos a todos los públicos, con plazas limitadas y participación gratuita mediante inscripción previa.

Las inscripciones se pueden realizar por internet a través de la web: www.turismodetorrevieja.com, por teléfono llamando a la Oficina Municipal de Turismo 96 570 34 33 o presencialmente en la mencionada oficina, ubicada en el Paseo Vista Alegre s/n junto al Real Club Náutico de Torrevieja.

La inscripción se podrá realizar con una antelación de 3 semanas previas a la actividad -no se puede reservar desde ahora mismo-.

Este programa de guías ecoturísticas está adjudicado por el Ayuntamiento de Torrevieja a una empresa externa por 48.000 euros al año. El contrato se formalizó con Oxytours a principios de 2024 por cuatro años con un coste total para las arcas municipales de 196.000 euros.

Avifauna de la laguna de La Mata, entre la que destaca la presencia de flamencos

Avifauna de la laguna de La Mata, entre la que destaca la presencia de flamencos / INFORMACIÓN

Las rutas son en español e inglés. El máximo de participantes por ruta es de 50 personas en el caso del Parque Natural y de 25 en cada uno de los turnos del Paraje Natural Municipal del Molino del Agua. La duración de la ruta es de unas tres horas y media en el Parque Natural de La Mata, y de hora y media en el Paraje Natural Municipal Molino del Agua.

🌿 Rutas Ecoturísticas Guiadas del Ayuntamiento de Torrevieja - 2026 🌿
Ruta / Actividad Ubicación 📍 Horarios y Temporada 📅 Detalles e Inscripción ℹ️
Ruta General
El gran secreto de la laguna 		Parque Natural Lagunas de La Mata y Torrevieja Oct - Jun
Sábados o Domingos (2 al mes)
⏰ 10:00 - 13:30h 		🎟️ Gratis (Plazas limitadas)
👥 Máx: 50 personas
⏱️ Duración: 3h 30min
🌐 Español e Inglés

Inscripción (3 semanas antes):
🌐 www.turismodetorrevieja.com
📞 96 570 34 33
🏢 Paseo Vista Alegre s/n (Oficina Turismo)
Ruta Ornitológica
Observación de aves 		Parque Natural Lagunas de La Mata y Torrevieja Oct - Jun
Sábados o Domingos (2 al mes)
⏰ 10:00 - 13:30h
Ruta Viñedos y Sal
Viñedos de agua y sal 		Parque Natural Lagunas de La Mata y Torrevieja Oct - Jun
Sábados o Domingos (2 al mes)
⏰ 10:00 - 13:30h
Ruta Nocturna Estival
A la luz de la luna (Night Tour) 		Parque Natural Lagunas de La Mata y Torrevieja Julio y Agosto
Lunes y Viernes
⏰ 20:00 - 23:30h 		🎟️ Gratis (Plazas limitadas)
👥 Máx: 50 personas
⏱️ Duración: 3h 30min
🌐 Español e Inglés
🌙 Experiencia sensorial nocturna
Ruta Molino del Agua
Sistema dunar y pozo de agua dulce 		Paraje Natural Municipal Molino del Agua
(Avda. de Soria, junto a senda La Mata)		 Feb - Nov
Días específicos según programación
⏰ Turno 1: 10:00h
⏰ Turno 2: 12:00h
⏱️ Duración: 1h 30min 		🎟️ Gratis (Plazas limitadas)
👥 Máx: 25 personas por turno
🌐 Español e Inglés
🏛️ Réplica histórica del molino

Las rutas disponibles son:

-Ruta General

-Ruta Ornitológica

-Ruta Viñedos y Sal

-Ruta Molino del Agua

-Ruta Nocturna Estival (Viñedos y Sal Night – Summer)

HORARIOS:

Parque Natural de La Mata

Ruta diurna: de octubre a junio. Hora: de 10:00 a 13:30. Días: sábado o domingo, 2 al mes.

Ruta nocturna: julio, agosto. Hora: de 20:00 a 23:30 h. Días: lunes y viernes.

Paraje Natural Municipal Molino del Agua: primer turno a las 10:00 h y segundo a las 12:00 h.

Hay dos horarios diferentes el día que se realizan: a las 10:00 y a las 12:00h. Duración hora y media.

Rutas diurnas parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata

-General. El gran secreto de la laguna. Con esta ruta guiada para pequeños y mayores conocerás los valores naturales y culturales de la Laguna de la Mata de la forma que mejor se aprende… ¡¡divirtiéndote!!

-Ornitológica. Las aves del parque natural. El Parque Natural de las Lagunas de la Mata-Torrevieja es un entorno ideal para que pequeños y mayores se inicien en una pasión que comparten miles de personas en todo el mundo: la observación de aves.

-Vinícola. La Mata, viñedos de agua y sal. Caminaremos entre viñedos, el Mar Mediterráneo y la Laguna de la Mata, descubriéndote la biodiversidad que alberga y la historia de generaciones de vinateros y salineros que trabajan estas tierras desde hace siglos.

Rutas nocturnas del Parque Natural de La Mata y Torrevieja en julio y agosto

A la luz de la luna en verano te descubriremos la Laguna de la Mata cuando el sol comienza a caer sobre ella. Por la noche la oscuridad lo envuelve todo y nuestros sentidos se agudizan, sumergiéndonos en la magia y misterio de este humedal… otra luz, otros sonidos, otros seres vivos.

Rutas en el paraje natural municipal del Molino del Agua

El Paraje Natural (Municipal) del Molino del Agua, en La Mata, es, según la información trasladada por el Ayuntamiento de Torrevieja "un ejemplo perfecto del amplio sistema dunar que antaño predominaba en el litoral de la provincia de Alicante y hoy en día ha visto muy reducida su presencia".

En el paraje se encuentra una réplica del Molino del Agua, uno de los pocos pozos de agua dulce abiertos cerca del litoral. Lugar de encuentro: aparcamiento situado en Avda. de Soria, junto a la senda peatonal de La Mata

TEMAS

