Torrevieja desautoriza solo en un mes la instalación de quince terrazas

El Ayuntamiento de Torrevieja emitió a lo largo del mes de enero una quincena de resoluciones que desestiman la instalación de terrazas en negocios de hostelería y reclaman al propietario el cese de la actividad en la vía pública y la advertencia de que la retirada la realizará el Ayuntamiento a coste del propietario si no la realiza por su cuenta.

La causa principal para el rechazo de estas peticiones es el incumplimiento de los principales requisitos administrativos que figuran en la ordenanza municipal. En todos los casos, los titulares de los bares y restaurantes presentaron una solicitud para ocupar la calle con mesas y sillas, pero no aportaron la documentación necesaria tras ser requeridos para ello.

La batería de resoluciones se produce coincidiendo con el refuerzo de personal en el área de Vía Pública que dirige Federico Alarcón, tanto en funcionarios tramitadores como agentes adscritos al departamento de la Policía Local. Además de estas resoluciones por insuficiencia de documentación, se siguen expedientando negocios por impagos de tasas e inspecciones en los locales, que comenzaron el verano de 2025 y se saldaron con sanciones graves, por ausencia de licencia y distintas autorizaciones. La Policía Local también ordenó la señalización con marcas horizontales de la superficie que pueden ocupar las terrazas del paseo marítimo.

Tampoco con plazo

Los servicios municipales detectaron carencias en los expedientes y otorgaron un plazo de diez días hábiles para corregir las deficiencias. Al transcurrir este tiempo sin que se presentara la documentación faltante, la Administración ha dado por desistidas las solicitudes. Entre los documentos no entregados figuran habitualmente la póliza de seguro de responsabilidad civil, el justificante del pago de la tasa por ocupación de vía pública, certificados de no tener deudas con el Ayuntamiento o la Seguridad Social, y certificados técnicos que garanticen la estabilidad de las instalaciones. En algunos casos, se suma también un informe desfavorable del arquitecto técnico municipal al proyecto presentado por superficie ocupada o ubicación.

Consecuencias

La resolución implica la denegación definitiva de la autorización solicitada en estos expedientes. Como consecuencia directa, el Ayuntamiento ordena a los titulares de los establecimientos el cese inmediato de la actividad en la zona afectada y la retirada de todos los elementos instalados en la vía pública sin licencia.

Los decretos establecen un plazo máximo de 24 horas desde la recepción de la notificación para retirar el mobiliario. Si los propietarios no cumplen con esta orden, el Ayuntamiento advierte que iniciará un procedimiento para retirar los elementos directamente, cargando los gastos originados al interesado, algo que ya viene haciendo desde mediados de 2025, tal y como ha podido comprobar INFORMACIÓN.

Sanciones

Además, en los decretos públicos se adiverte expresamente de las sanciones económicas asociadas a esta situación. La ocupación del dominio público sin autorización está tipificada como una infracción muy grave, con una multa de 1.501 euros. A esto se suma una sanción de 2.000 euros por desobediencia si no se atiende el requerimiento de retirada. Entre los negocios afectados figuran restaurantes y cafeterías de las calles Timonel, Santomera, La Goleta, Noruega y plaza de Encarnación Puchol.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Torrevieja y Comarca, José Ignacio Pastor, señaló que todos los negocios deben ajustarse a la normativa porque la mayoría de los 600 locales de hostelería que trabajan en la ciudad cumplen estrictamente con la legislación. Indicó que tras la pandemia y el largo periodo de bonificación en las tasas muchas cafeterías y restaurantes se han tenido que actualizar, presentar nuevos proyectos y presentar un seguro de responsabilidad civil, que recordó, supone un gasto anual menor al de un seguro de coche.