TORREVIEJA
La zarzuela "Gitanos" protagoniza el Memorial Ricardo Lafuente de Torrevieja
La Asociación Musical 3 MAP llevará a escena la obra "Gitanos" en el Memorial Ricardo Lafuente, una producción que combina música, teatro, danza y flamenco con la participación de 90 personas
“Gitanos”, una escenificación lírica del maestro Ricardo Lafuente Aguado, se representará en el Teatro Municipal el próximo sábado, 28 de febrero, a las 20:00 horas, dentro del Memorial Ricardo Lafuente, organizado de manera bienal por el Patronato Municipal de Habaneras. En el marco de este memorial, la Asociación Musical 3 MAP será la encargada de llevar a escena esta emblemática obra, estilo zarzuela con sabor torrevejense, recuperando así una pieza fundamental del patrimonio musical de Torrevieja.
El acto de presentación contó la participación del concejal de Cultura, Antonio Quesada; la directora artística de la Asociación Musical 3 MAP, María Ortigosa; y uno de los protagonistas principales de la obra, Paco Moreno.
Valor cultural
Durante la presentación se destacó el "valor cultural y sentimental" de esta producción, que integra música, teatro, danza y flamenco, con la participación en escena de noventa personas, y que supone un homenaje vivo al legado del maestro Ricardo Lafuente. Gitanos fue escrita por Ricardo Lafuente en los años 50 del pasado siglo XX y representada por última vez en 1988 en el recinto histórico de las Eras de la Sal. El texto ha sido adaptado para esta ocasión por Antonio Sala, mientras que la orquestación, adaptación y rearmonización corre a cargo de Jordi López.
Orfeón, danza y orquesta
La dirección musical la realiza José Vicente Pérez y la artística corre a cargo del director de la Escuela Municipal de Teatro, Matías Antón. María Ortigosa y Álvaro Barrio son los coordinadores generales de un evento coral, con catorce actores, con los papeles principales representados por Francisco Moreno, Pepa García, Lucas Águeda, Nuria Madalonni y Cora Sánchez, además del grupo flamenco de Antonio Fernández, Manuel Fernández, David García, Farru Carrillo y Fran de Almería.
El espectáculo contará con la participación de la Mediterranean Simphony Orchestra, el Orfeón “Mario Bustillo“ de Torrevieja, la Escuela Municipal de Danza y la Escuela Municipal de Teatro.
Habaneras
La vida de Ricardo Lafuente, fallecido en 2008, siempre ligada a la música y a la cultura, a las que dio un sello especial, llevando de su mano el nombre de Torrevieja por los cinco continentes. Su amplia trayectoria como autodidacta le hizo merecedor de cientos de premios y galardones, entre los que destacan el Premio Diego Ramírez Pastor, el Escudo de Oro de la Ciudad de Torrevieja, la Alta Distinción de la Cultura Popular de Cuba, y otros tantos que a lo largo de su extensa y prolija vida profesional recibió. Además, Ricardo Lafuente fue el autor del himno oficial de Torrevieja, de la habanera "Torrevieja" y de cientos de habaneras conocidas mundialmente.
