Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles

El Ayuntamiento de Torrevieja ha retirado de plazas, calles y zonas ajardinadas del casco urbano más de 125 gallos, gallinas y pollos, después de adjudicar en octubre pasado el contrato especializado para llevar a cabo estos trabajos. Pero quedan muchos más ejemplares en la vía pública y parques y jardines. Porque el ritmo de captura se está viendo limitado por la alerta de gripe aviar. La Generalitat advirtió al municipio que los animales que ha retirado no pueden salir del municipio hasta que se levante esa alerta.

Una de las principales condiciones del contrato es el cumplimiento de la legislación estatal de Bienestar Animal: señala que los animales deben permanecer en un refugio o santuario animal, en óptimas condiciones de bienestar animal, sin que, salvo enfermedad, sean sacrificados. Al Ayuntamiento le costó más de nueve meses adjudicar el servicio. La primera y segunda empresa mejor valoradas en la baremación renunciaron a realizarlo por las dificultades a la hora de hallar un refugio que aceptara a las aves capturadas, sin una perificación veterinaria previa.

Gallinas y gallos en el Parque de las Naciones / TONY SEVILLA

Solución intermedia

Como solución intermedia para poder avanzar en el trabajo de recogida, que tiene un plazo de doce meses, el Ayuntamiento ha dispuesto una zona del nuevo albergue animal reservada para las gallináceas hasta que se puedan trasladar a su ubicación definitiva. Es un espacio limitado por ese motivo no se pueden recoger más hasta que la Administración autonómica permita que los animales sean trasladados al refugio certificado por la empresa contratada para este trabajo.

La memoria del contrato, que se formalizó a favor de la empresa Adda Ops por apenas 23.600 euros (IVA incluido), estima que en las calles del término municipal antes del inicio de estos trabajos de captura había unas 700 gallinas asilvestradas, ocupando espacios públicos. Se ha completado el 20 % del servicio.

Las imágenes de las zonas en las que más proliferan se hicieron virales este verano. El Ayuntamiento está cansado de la identificación del municipio con la abundancia de gallinas sueltas en el medio urbano de una ciudad turística. En un asunto, que entiende, que se ha magnificado por medios de comunicación nacionales e internacionales, con muchas imprecisiones. La repercusión fue enorme y la Generalitat puso sobre aviso al Ayuntamiento sobre sus obligaciones a la hora de llevar un control veterinario de las aves, incluso antes de que se diera la alerta por gripe aviar. El municipio espera que para antes de Semana Santa esos espacios estén mucho más despoblados de gallinas y gallos.

En la rotonda de la avenida de Urbano Arregui en Villa Amalia de Torrevieja se pueden encontrar hasta 40 pollos, gallinas y pollos. Llegaron en 2014 y la granja sigue creciendo. / TONY SEVILLA

Zonas sensibles

La prioridad del área que dirige Concha Sala ha sido actuar en las zonas más sensibles. Como el centro de salud del Acequión, donde los gallos y gallinas se paseaban entre los usuarios y habían fijado su hábitat más cercano en la zona ajardinada de la propia instalación. Sin embargo, las áreas con más población desde hace años la siguen manteniendo. Es el caso de la urbanización Villa Amalia, que se pasean por los márgenes de la avenida de Desiderio Rodríguez, el principal vial de acceso a Torrevieja por el sur, con cuatro carriles. O la zona abandonada de las piscinas y pistas deportivas de La Veleta. En este residencial los animales han adoptado comportamientos que no se suelen identificar con el de las gallinas domésticas como ocupar las ramas más altas de los árboles o acercarse a remojarse las patas a la orilla del mar.

También se mantienen poblaciones importantes en el parque de La Estación y el Parque de Las Naciones, zonas menos conflictivas porque cuentan con un vallado perimetral, por lo que circulan -menos- por la vía pública.

Sin gripe aviar

La concejala aclaró a INFORMACIÓN que en Torrevieja no se ha dado foco alguno de gripe aviar, tampoco entre las gallinas capturadas.

Sí ha ocurrido en el municipio vecino de Guardamar, en el que han tenido que ser sacrificados más de cincuenta aves, entre pavos reales, gallinas y otras especies domésticas, que habitaban en el parque Reina Sofía.

La edil señaló que la empresa especializada sí cuenta con los medios para abordar el contrato en el plazo estipulado de doce meses, pero se ha visto frenada por la prohibición de traslado entre municipios y la falta de espacio físico en un albergue que no estaba previsto que acogiera a los animales capturados.

Los trabajos se han encontrado, además, con la oposición de ciudadanos, residentes en las zonas más pobladas de estas aves, que están en contra de que los animales desaparezcan de las calles, y a los que alimentan. Y también con episodios desagradables, como el envenenamiento puntual de las aves.

Origen del problema

La proliferación de gallos y gallinas tiene su origen la suelta de estos animales en los años 90, cuando se abrió el Parque de las Naciones, situado en el casco urbano, por parte del Ayuntamiento de Torrevieja. En esa zona verde, una de las más grandes del municipio, también hay gran cantidad de patos, pavos reales y gansos. Incluso se habilitó una zona de reptiles y una especie de aviario.

Mientras el resto de aves se mantenían más o menos acotadas dentro del perímetro del vallado las gallinas se fueron extendiendo al sur del casco urbano, a otras zonas como el parque de La Estación, la plaza de las Islas Canarias, los parques de San Roque y Villa Amalia. También es hábitat de las aves el Parque del Molino del Agua, en el extremo norte del término municipal.