Cinco candidatos aspiran a gerente del consorcio de las basuras de la Vega Baja con un sueldo de casi 60.000 euros

El Consorcio Vega Baja Sostenible, que gestiona las basuras de los 27 municipios de la comarca, ha publicado el listado de los cinco candidatos que aspiran a la gerencia, una plaza que la institución saca a concurso por primera vez al ser únicamente uno de los tres consorcios de la Comunidad Valenciana que no cuenta con esta figura, junto con el de Elche y Alicante.

El puesto tiene una retribución de 57.300 euros brutos anuales y requiere dedicación exclusiva durante los próximos cinco años. El objetivo es gestionar el día a día para actuar con más rapidez, según fuentes del consorcio, ya que hasta ahora los empleados son técnicos designados por la Diputación de Alicante con una dedicación parcial.

Entre los aspirantes, destacan Manuel Martínez Sirvent, exalcalde de Callosa de Segura, que ahora ejerce como profesor del Seminario Diocesano de Orihuela; la actual concejala de Secretaría, Informática, Recursos Humanos, Contratación, Agricultura, Sostenibilidad Ambiental y Protección Animal y segunda teniente de alcalde de Mutxamel, Lara Llorca Conca, y el ingeniero Francisco Javier García Sánchez, que ha ejercido como técnico durante más de 15 años como supervisor de la contrata de residuos de Torrevieja.

Además de la lista de candidatos, el decreto, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, designa el tribunal de valoración, integrados en un subgrupo de clasificación igual o superior al de la plaza convocada, por lo que reúnen los requisitos objetivos para formar parte del órgano técnico de selección de este proceso selectivo, que valora la formación y experiencia de los aspirantes.

Una vez superada la puntuación mínima exigida, la siguiente prueba será la realización de una entrevista el día 15 de abril.

Asimismo, el consorcio tiene abierto un proceso para cubrir las plazas de administrativo, técnico jurídico, técnico de gestión económica y técnico de administración general. Todas ellas dirigidas a funcionarios de carrera.