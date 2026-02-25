Un conductor circulaba sin rueda y bajo los efectos del alcohol por la N-332 desde Torrevieja a Guardamar

Varios testigos alertaron de que un vehículo circulaba sin rueda desde Torrevieja por la N-332, generando un grave riesgo para la seguridad vial.

Una patrulla de la Policía Local de Guardamar del Segura fue la primera en localizar el vehículo gracias a un testigo que lo vio y dio la voz de alarma.

Posteriormente, se personó la Guardia Civil, que actuó de forma coordinada con los agentes de la Policía Local.

El conductor arrojó un resultado de 0,85 mg/l en la prueba de alcoholemia, una tasa muy superior a la permitida, lo que supone un delito.

La Policía Local de Guardamar del Segura ha agradecido la colaboración ciudadana, ya que el aviso fue clave para detener a este conductor que suponía un peligro en la carretera.