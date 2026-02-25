Orihuela celebra una marcha ciclista retro en homenaje a Bernardo Ruiz

Orihuela acogerá este fin de semana la "I Retro Ciclista Bernardo Ruiz", una iniciativa que nace como homenaje a la figura del histórico ciclista oriolano y que busca mantener vivo el legado de El Pipa, uno de los grandes referentes del deporte español.

Las dos jornadas combinarán actividad cultural y marcha ciclista. El sábado 28 de febrero el Auditorio de La Lonja acogerá una exposición abierta mañana y tarde con bicicletas antiguas, maillots históricos y objetos personales de Bernardo Ruiz cedidos por su familia, junto a material del Museo del Ciclismo de Bullas. La jornada incluirá una visita guiada y un recorrido de bicicletas huertanas por el casco histórico acompañadas por vehículos clásicos del Club del 600 y la Policía Local.

El domingo 1 de marzo se celebrará la marcha ciclista retro, que comenzará con la recogida de dorsales y una salida neutralizada por Orihuela antes de la salida oficial. El recorrido discurrirá por la huerta y distintas pedanías y municipios de la comarca, con paso por Arneva, Hurchillo y Torremendo. En el cruce de Rebate se establecerán dos opciones de ruta, con avituallamiento en San Miguel de Salinas y una parada cultural en el Palacio de los Marqueses de Fontalba, antes del regreso a Orihuela y la llegada al pabellón Bernardo Ruiz.

Presentación de la iniciativa / Información

A la presentación han asistido el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, acompañado de Bernardo Ruiz, hijo del ciclista oriolano, junto a los miembros de la organización Rafa Barrios, Luis Galiano, José Antonio Gómiz, Francisco Manuel Cacho y José Manuel Torres.

Barrios ha detallado que es "un evento no competitivo" en el que los participantes deberán utilizar "bicicletas antiguas anteriores a 1987 y ropa de época", con participación limitada por motivos organizativos.

Cartel del evento / Información

Abriendo camino

Sigüenza ha subrayado que la iniciativa "no es solo una prueba deportiva, es también un homenaje vivo a su legado, a su trayectoria y a lo que representa para todos nosotros", recordando la dureza del ciclismo de aquella época y el esfuerzo de una generación que abrió camino.

Por su parte, Bernardo Ruiz hijo ha explicado que "el espíritu de esta retro es poner en valor la figura de Bernardo Ruiz", recordando que fue un ciclismo "de dureza, de sacrificio y de fuerza" que le permitió alcanzar hitos históricos como el podio del Tour de Francia. Asimismo, ha señalado que la idea surgió durante el centenario del deportista y que la intención es "mantener vivo ese ciclismo de época", una iniciativa que, según ha indicado, "estoy seguro de que si él estuviera le habría encantado".

Finalmente, Galiano ha expresado que la voluntad de la organización es "dejar asentado este evento como homenaje al mejor ciclista oriolano de todos los tiempos", y ha avanzado que el objetivo es que la iniciativa pueda crecer hasta convertirse en "una marcha internacional Bernardo Ruiz", capaz de atraer ciclistas de distintos puntos del país y generar impacto deportivo, turístico y económico en la ciudad y la comarca.