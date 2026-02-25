La Policía Local de Orihuela detiene a dos hombres que iban en un coche robado en Valencia

La Policía Local de Orihuela ha dado cuenta de las últimas actuaciones en los controles preventivos de seguridad y documentación en la localidad, que, según los agentes, "siguen dando resultados contundentes para la tranquilidad de todos".

Gracias a estas intervenciones, se ha podido recuperar un vehículo robado, que ha sido devuelto a su propietario. Durante un control preventivo, los agentes interceptaron un coche que figuraba como denunciado por robo en Valencia. Los dos ocupantes, de origen albanés, fueron detenidos de inmediato como presuntos autores del robo.

En el mismo despliegue, se detectó a un conductor que nunca había obtenido el permiso de conducir. Así, los agentes le impidieron seguir circulando para evitar riesgos en la carretera y ya ha sido citado ante el juzgado.

La Policía Local recuerda la importancia de estos controles, ya que "no son solo trámites de rutina ni puestos a propósito para multar, sino la herramienta clave para detectar delincuentes en tránsito, retirar de la calle a conductores que ponen en riesgo tu vida y la de tu familia y mantener a Orihuela como un entorno seguro".