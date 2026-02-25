PP y Vox se suman al PSOE en Orihuela para que la Generalitat mantenga la Senda del Poeta
Todos los grupos municipales firman una iniciativa de los socialistas para que el IVAJ continúe con el patrocinio y la financiación de la emblemática ruta
Grito unánime de Orihuela para que la Generalitat mantenga la Senda del Poeta. La Administración autonómica, a través del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), ha decidido un cambio de guion en las actividades, ya emblemáticas, en torno a Miguel Hernández, como este recorrido que suele realizarse en la fecha del aniversario de su muerte -en marzo-, congregando cada año a miles de personas que recorren 68 kilómetros desde su ciudad natal hasta su tumba en el cementerio de Alicante.
El organismo ha suprimido esta ruta argumentando que las últimas ediciones han estado dirigidas a un público general y no focalizadas en la juventud, apostando en su lugar por un programa con nuevos lenguajes y formatos dirigido a "un público amplio" de entre 12 y 30 años que se realizará a lo largo de octubre -coincidiendo con la efeméride de su nacimiento, con recitales de poesía, representaciones teatrales, lectura pública de su obra, actuaciones musicales y elaboración de murales, entre otras actividades.
Una decisión que ha levantado gran polvareda porque acaba con la financiación de un evento que se venía realizando desde 1998 y que este año cumplía su 30 edición, con el añadido sentimental de la reciente muerte de uno de sus cofundadores, el profesor y hernandiano Francisco Esteve.
Tras el anuncio, después de una reunión entre el director general del IVAJ, Vicent Ripoll, y los alcaldes de Orihuela y Cox, Pepe Vegara y Antonio Bernabeu, el PSOE oriolano ha presentado una segunda declaración institucional -una iniciativa similar a una moción, pero que necesita el apoyo de todos los grupos- para el pleno de este jueves. La primera, que se debatió en la junta de portavoces del lunes, consiguió el respaldo de todas las fuerzas políticas, aunque PP y Vox dejaron su postura final a expensas de ese encuentro con Ripoll.
Ahora, el nuevo texto, que ya han firmado todos los partidos, va en la línea del anterior, para instar a la Generalitat y al IVAJ a "mantener el patrocinio, la financiación y el respaldo institucional a la Senda del Poeta, garantizando su adecuada planificación y desarrollo", así como reforzar la coordinación entre las entidades participantes con el fin de "garantizar la estabilidad, mejora y continuidad de la ruta".
El cambio sustancial es que "la Corporación valora positivamente el impulso del IVAJ a nuevas actividades culturales para la difusión de la figura y obra de Miguel Hernández entre la juventud", manifestando "el apoyo unánime del Ayuntamiento", porque "es necesario que las políticas públicas continúen promoviendo el conocimiento del poeta entre la juventud y reforzando su vigencia cultural".
Pero en este punto se insta a la Generalitat a "promover que las nuevas iniciativas en torno a Miguel Hernández se desarrollen como complemento y refuerzo de la Senda del Poeta, y no en sustitución".
Jóvenes
De esta forma, la ciudad natal del poeta, a través de la Corporación, reafirma su "compromiso firme con la continuidad anual de la Senda del Poeta como actividad cultural, educativa y juvenil de referencia", haciendo hincapié en que constituye "una de las iniciativas culturales y juveniles más emblemáticas", subrayando que "durante casi tres décadas miles de personas -especialmente jóvenes- han recorrido los lugares ligados a su vida en una experiencia que combina cultura, memoria, actividad física, educación y convivencia", consolidándose como "un referente de participación juvenil, de promoción del patrimonio literario y de colaboración entre administraciones, entidades sociales, centros educativos y la Fundación Cultural Miguel Hernández".
Un texto, en suma, plagado de reiteraciones al público juvenil después del argumento del IVAJ de que se estaba desvirtuando con la participación de personas de todas las edades.
El sendero
Además, Ripoll responsabilizó de la supresión de la iniciativa, en parte, a la fundación, porque "el sendero por el que discurre la Senda del Poeta haya perdido la homologación por falta de mantenimiento por parte del titular, la Fundación Cultural Miguel Hernández", que, por otro lado, es una entidad que preside el jefe del Consell.
Desde la fundación explican a este periódico que ya hace años se estableció que el mantenimiento de la señalización correspondía a los ayuntamientos por donde pasa la senda. Incluso, apuntan, esta señalización fue sufragada por la Diputación de Alicante.
En este sentido, la declaración institucional menciona que "la no celebración de la actividad en el presente año responde a la deshomologación del sendero por razones de carácter administrativo y técnico", algo que en cualquier caso "es subsanable mediante la adecuada coordinación institucional y la adopción de las medidas necesarias para su regularización".
Por ello, la Corporación solicita que se adopten, con la mayor celeridad, las medidas necesarias para la nueva homologación del sendero, asegurando así "la recuperación de la actividad en próximas ediciones".
Críticas
Como trasfondo, apuntan colectivos hernandianos, está la intención por parte de PP y Vox, en el gobierno autonómico y municipal, de borrar la memoria del poeta, blanquear su figura y despojarle de su ideología, criticando que al IVAJ lo que no le gustan son las banderas republicanas que portan diversos colectivos en el acto inaugural de la senda.
Primero, recuerdan, fue la sustitución de los vinilos en el Rincón Hernandiano y ahora la senda. La Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández, que aglutina a diferentes colectivos, ha convocado una concentración en defensa de la senda este jueves a las 9 horas junto al Ayuntamiento de Orihuela, al mismo tiempo que se celebrará el pleno.
La plataforma "Tu pueblo y el mío" ha llegado a tachar de "vergonzosa" la decisión de la Generalitat, por "su absurdo y grosero odio a nuestro poeta universal y a su legado cultural y social".
La Asociación de Amigos de Miguel Hernández, la propia fundación y otros colectivos ya han avanzado que están preparando la cita, asegurando que la senda se va a realizar con o sin el apoyo institucional. En palabras del investigador hernandiano Joan Pàmies, portavoz de la plataforma "Tu pueblo y el mío" y cofundador de la senda, "este año la organizaremos como lo hicimos en la primera, desde el esfuerzo desinteresado y generoso de los hernandianos", y será "en el aniversario de su homicidio con premeditación y alevosía", avanzaba, aunque probablemente por una cuestión logística se tenga que atrasar a después de Semana Santa.
El origen
El 18 de febrero de 1998 Joan Pàmies, como director de la Fundación Miguel Hernández, presentó oficialmente ante los medios de comunicación en la Diputación de Alicante la primera Senda del Poeta. Días después, hizo lo propio en los ayuntamientos de Orihuela y de Elche. Posteriormente, se sumaron la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, el IVAJ y los consistorios de Orihuela, Cox, Albatera, Crevillent, Elche y Alicante.
El primer recorrido, viernes, fue desde Orihuela a Albatera, con almuerzo en Cox y pernoctando en Albatera. El sábado, desde Albatera a Elche, comiendo en la estación de ferrocarril de Crevillent y durmiendo en el colegio público Miguel Hernández de Elche. El domingo los asistentes partieron hacia la tumba del poeta en el cementerio alicantino, con una parada previa en el Rebolledo.
Así, la primera convocatoria fue por parte de la Fundación Miguel Hernández con la colaboración de otras entidades para la comida y los lugares para dormir y las policías locales y la Guardia Civil. El IVAJ aportaba un autobús para llevar mochilas y proporcionaba palos, gorras...
