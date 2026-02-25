Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego

La Junta Central de Regantes del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa decidió en su última reunión directiva remitir una moción a medio centenar de ayuntamientos de la provincia, los que son beneficiarios del agua del trasvase del Júcar, para que con su aprobación en el pleno reclamen al Gobierno español la reparación del embalse de San Diego.

La infraestructura con capacidad para 20 hectómetros cúbicos (hm3), es una de las principales del trasvase Júcar-Vinalopó. Se concluyó en 2010 y nunca ha estado operativa porque tras su primer llenado de prueba se comprobó que el agua se filtraba y se perdía en el subsuelo.

Caudales excedentes

El trasvase Júcar-Vinalopó tiene como objetivo principal es la transferencia de caudales excedentes desde el azud de La Marquesa del río Júcar en Cullera (Valencia) a escasos kilómetros del mar -un máximo de 80 hm³/año- hasta la cabecera de la cuenca del Vinalopó, donde se encuentra ese embalse de San Diego, que es el punto de entrega del agua.

Estos caudales están destinados a permitir paliar la grave sobreexplotación de los acuíferos de las comarcas alicantinas del Alto, Medio y Baix Vinalopó y en l' Alacantí, además del municipio de Albatera, en la Vega Baja, por parte de la actividad agrícola, que debe sustituir parte de esas extracciones con las aportaciones del río valenciano, y garantizar de esa forma el abastecimiento urbano a ciudades como Villena, Elda, Petrer o Novelda, que se sigue realizando con pozos.

El coste total superó los 335 millones de euros. Se terminó en 2010, pero los envíos de agua fueron muy irregulares porque el precio del agua era inasumible para los agricultores. Hasta octubre de 2023 en el que se rubricó un convenio entre los usuarios y el Gobierno español a diez años que permite que los regantes la reciban el agua un precio asequible (y subvencionado) de 0,24 euros el metro cúbico. El año pasado ya fueron más de 25 hectómetros.

DIPUTACIÓN DE ALICANTE/D. Pamies

Sin capacidad para almacenar

La petición, reiterada por los usuarios del trasvase desde hace más de una década, se realiza en un momento en el que las balsas propias del sistema del postrasvase del Júcar están llenas y ese reservorio sería vital para contar con agua almacenada de cara a periodos de mayor demanda, como la primavera y el verano, según explicó a INFORMACIÓN el presidente de la entidad, Ángel Urbina.

Ya en enero los regantes tuvieron que pedir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la empresa estatal Acuamed, que es la que gestiona el trasvase, que dejaran de impulsar el agua porque los agricultores alicantinos carecían de capacidad para asumir el volumen, tras un invierno húmedo con más precipitaciones de las habituales, en un momento con temperaturas más frías, sin riegos por la menor exigencia de agua y la imposibilidad de usar la balsa, situada en Villena, para reservar el agua y las balsas del Toscar, con 930.000 m3, y La Cuesta, con más de 600.000 m3, que forman parte del postrasvase, al cien por cien de su capacidad.

La moción recuerda que el convenio firmado entre los regantes y el Gobierno español en octubre de 2023 en Aspe señala textualmente que la infraestructura para la que se aportaron fondos europeos, "era funcional, está concluida y es operativa", lo que incluía el embalse. Por lo que, según señala Urbina, esa afirmación oficial en el convenio aceptada por el Estado contrasta con la realidad sobre el terreno.

Balsa de La Cuesta, que forma parte del sistema del postrasvase del Júcar-Vinalopó / Áxel Álvarez

Carta

La Junta ha remitido una carta en el mismo sentido al presidente de la CHJ, Miguel Polo, al presidente de Acuamed, Francisco Baratech, a la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, María Dolores Pascual Vallés y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, una carta en el mismo sentido que describe la moción.

El trasvase tiene una longitud aproximada de 95 kilómetros, incluye dos túneles; grandes tuberías de transporte, con diámetros de 1.800 y 1.900 mm; cuatro estaciones de bombeo en la provincia de Valencia, con un total de 45 megavatios de potencia instalada; tres balsas intermedias de regulación, con un volumen total de 300.000 m³ y "una enorme balsa final", decía el texto del convenio, de 20 hm³ de capacidad, denominada San Diego, con categoría A de gran presa, para almacenar y regular los excedentes impulsados.

Acuamed está ahora intentando sacar adelante los proyectos de plantas solares en los bombeos para rebajar el coste energético de la gestión del trasvase. Cuando el agua se eleva hasta San Diego ya ni "toca" el embalse. Los regantes han realizado una derivación para llevarla directamente a las conducciones del postrasvase.

INFORMACIÓN ha pedido una valoración de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre esta iniciativa sin obtener respuesta.

Rotura en Corbera

Además, Acuamed ha anunciado que el trasvase del Júcar, al margen de esa carencia de la balsa de San Diego, estará cerrado igualmente durante más de un mes por los trabajos de reparación que se van a realizar en el túnel de Corbera, donde, según señaló Urbina, se han producido desprendimientos por arrastre de sedimentos.

El túnel se encuentra en el arranque de la infraestructura poco después de la captación de agua en el azud. El presidente de los regantes del Vinalopó indicó en este sentido que va a mantener una reunión con los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar porque con las actuales condiciones el plan de explotación que tiene previsto elevar hasta 28 hm3 anuales de agua es muy difícil que se cumpla.

"Y entonces tendríamos que echar mano de los acuíferos", aseguró Urbina, aunque el representante de los regantes señaló que intentará llegar a un acuerdo en ese sentido porque la función primordial del trasvase es la recuperación de las masas de agua subterráneas.