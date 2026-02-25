Los vecinos del Campo de Salinas reclaman mejoras en los caminos rurales y el suministro de agua

Vecinos y vecinas del Campo de Salinas y la Asociación de Vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas se han concentrado este miércoles 25 en la puerta del Ayuntamiento para pedir el arreglo de los caminos públicos y de la red de agua potable de los caminos de La Almazarica y del Cementerio.

Estos caminos rurales ubicados al este del municipio son caminos públicos que conectan las fincas y los diferentes diseminados de viviendas de la zona de huerta del Campo de Salinas, que se extiende entre el casco urbano y la laguna de Torrevieja. Los vecinos llevan años pidiendo, sin éxito, la intervención municipal.

Responsabilidad municipal

Como caminos públicos es el Ayuntamiento el encargado de su cuidado y mantenimiento; sin embargo, llevan alrededor de dos décadas abandonados. La DANA de 2019 y el tránsito de camiones y vehículos de zonas de cultivo intensivo, que utilizaron esta ruta como alternativa al desvío oficial, durante las obras de ejecución del puente norte sobre la CV-95, han convertido los caminos en impracticables para el tránsito estos viales, cuyo uso es fuente frecuente de averías y accidentes en las personas obligadas a transitar por ellos ya sea por motivos de residencia o por trabajo.

El mal estado de estos caminos ha afectado a la red de suministro del agua potable del campo que discurre por esos mismos caminos. Son frecuentes los cortes y averías del suministro y las pérdidas. El mantenimiento y reparación de la red del agua potable, desde el acceso de las viviendas del campo a la misma contrariamente a lo que ocurre en el núcleo urbano, corresponde a los usuarios, que son los que han llevado a cabo los tendidos de red de agua y que tienen que hacer derramas constantes y sonantes para hacer frente a los gastos de reparación y a las pérdidas.

Fugas y derramas

En casos, como en el camino del Cementerio, los vecinos tienen un contador individual en el cementerio y desde allí hasta sus casas que en algunos casos median alrededor de un kilómetro de distancia, tienen que hacerse cargo de detectar las fugas, arreglar las fugas y hacerse cargo de las pérdidas de agua; lo cual supone la asunción de costes elevadísimos que ascienden a miles de euros anuales.

Los vecinos y vecinas piden que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de mantener en buenas condiciones de uso los viales públicos y que se haga cargo, como en el núcleo urbano de la red de distribución del agua potable.

Concentración vecinal frente al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas / INFORMACIÓN

El alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE) se anticipó el martes a la concentración con una comunicación en redes sociales, sin preguntas, en las que señaló que respetaba la reivindicación vecinal y aseguró que escuchaba sus peticiones. Los vecinos están cansados de esa misma respuesta a sus reclamaciones desde hace años.