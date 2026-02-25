SAN MIGUEL DE SALINAS
Los vecinos del Campo de Salinas reclaman mejoras en los caminos rurales y el suministro de agua
Los residentes piden con una concentración el arreglo de los viales rurales de La Almazarica y el Cementerio y que el Ayuntamiento se haga cargo de la red de abastecimiento
Vecinos y vecinas del Campo de Salinas y la Asociación de Vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas se han concentrado este miércoles 25 en la puerta del Ayuntamiento para pedir el arreglo de los caminos públicos y de la red de agua potable de los caminos de La Almazarica y del Cementerio.
Estos caminos rurales ubicados al este del municipio son caminos públicos que conectan las fincas y los diferentes diseminados de viviendas de la zona de huerta del Campo de Salinas, que se extiende entre el casco urbano y la laguna de Torrevieja. Los vecinos llevan años pidiendo, sin éxito, la intervención municipal.
Responsabilidad municipal
Como caminos públicos es el Ayuntamiento el encargado de su cuidado y mantenimiento; sin embargo, llevan alrededor de dos décadas abandonados. La DANA de 2019 y el tránsito de camiones y vehículos de zonas de cultivo intensivo, que utilizaron esta ruta como alternativa al desvío oficial, durante las obras de ejecución del puente norte sobre la CV-95, han convertido los caminos en impracticables para el tránsito estos viales, cuyo uso es fuente frecuente de averías y accidentes en las personas obligadas a transitar por ellos ya sea por motivos de residencia o por trabajo.
El mal estado de estos caminos ha afectado a la red de suministro del agua potable del campo que discurre por esos mismos caminos. Son frecuentes los cortes y averías del suministro y las pérdidas. El mantenimiento y reparación de la red del agua potable, desde el acceso de las viviendas del campo a la misma contrariamente a lo que ocurre en el núcleo urbano, corresponde a los usuarios, que son los que han llevado a cabo los tendidos de red de agua y que tienen que hacer derramas constantes y sonantes para hacer frente a los gastos de reparación y a las pérdidas.
Fugas y derramas
En casos, como en el camino del Cementerio, los vecinos tienen un contador individual en el cementerio y desde allí hasta sus casas que en algunos casos median alrededor de un kilómetro de distancia, tienen que hacerse cargo de detectar las fugas, arreglar las fugas y hacerse cargo de las pérdidas de agua; lo cual supone la asunción de costes elevadísimos que ascienden a miles de euros anuales.
Los vecinos y vecinas piden que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de mantener en buenas condiciones de uso los viales públicos y que se haga cargo, como en el núcleo urbano de la red de distribución del agua potable.
El alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE) se anticipó el martes a la concentración con una comunicación en redes sociales, sin preguntas, en las que señaló que respetaba la reivindicación vecinal y aseguró que escuchaba sus peticiones. Los vecinos están cansados de esa misma respuesta a sus reclamaciones desde hace años.
Lo que aseguraba Gestagua que iba a hacer y no ha hecho
La empresa Gestagua, en su propuesta para gestionar el servicio de abastecimiento y alcantarillado en San Miguel de Salinas, incluyó un capítulo específico para las zonas rurales del municipio, donde actualmente opera una red dispersa que abastece a casas de campo, fincas y edificaciones aisladas, desarrollada de forma progresiva y -según señalaba en 2011- "con evidentes carencias de mantenimiento".
Frente a este escenario, la compañía proponía un plan de actuación basado en tres ejes: diagnóstico, control tecnológico y proyección futura. En primer lugar, se comprometía a realizar un estudio pormenorizado de la red para detectar fugas y deficiencias estructurales, algo que figuraba tomo XVI de su oferta.
El segundo pilar de su propuesta era la instalación de sistemas de control de consumo por sectores, equipados con conexión GSM e integrados en una plataforma de telecontrol. Estos dispositivos permitirían monitorizar en tiempo real parámetros como caudal, presión o ruido, activando alertas automáticas las 24 horas del día, los 365 días del año, con el fin de identificar tanto averías como posibles consumos no autorizados.
Por último, la propuesta contempla la regularización administrativa de los tramos que aún no estén legalizados y el desarrollo progresivo de la red, incluyendo su mapeo digital siempre que sea técnicamente viable. El objetivo era dotar de mayor eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta a un servicio esencial para la población dispersa del término municipal. No ha hecho nada, según los vecinos. Más allá de cobrar el abastecimento. Y el Ayuntamiento tampoco se lo ha reclamado.
