La Guardia Civil desarticula un cultivo con 332 plantas de marihuana en Orihuela
Los agentes investigan a cuatro hombres, de entre 34 y 65 años, por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, con un consumo de 33.000 euros
La Guardia Civil ha desarticulado una plantación de marihuana tipo indoor en Torremendo, en el municipio de Orihuela, en el marco de su actuación permanente contra el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes.
La investigación se inició en el mes de enero tras información procedente del Puesto de San Miguel de Salinas, en la que se aportaban indicios sobre la posible existencia de esta actividad en el interior de una vivienda en la pedanía oriolana. A raíz de esta información, el Equipo ROCA de Torrevieja realizó diversas gestiones, entre ellas estableció varios dispositivos de vigilancia sobre el inmueble señalado.
Las vigilancias resultaron especialmente fructíferas al observarse a cuatro personas desempeñando diferentes funciones relacionadas con la actividad ilícita. Según se pudo constatar, uno de los investigados realizaba labores de vigilancia exterior del inmueble, otro se encargaba de funciones de apoyo logístico en la vivienda, mientras que los otros dos supervisaban directamente la plantación, ocupándose del suministro y mantenimiento de las plantas.
Como resultado, se procedió a la identificación de los cuatro varones, con edades comprendidas entre 34 y 65 años. Algunos de ellos contaban con antecedentes policiales por hechos similares.
Registro
El pasado 13 de febrero, tras obtener información que confirmaban las sospechas de los agentes y que las plantas de marihuana se encontraban en estado avanzado de crecimiento y próximas a su recolección, se llevó a cabo la entrada y registro de la vivienda investigada. En dicha actuación se contó con el apoyo de la USECIC de Torrevieja.
En el registro se intervinieron 332 plantas de marihuana, así como un dispositivo de telefonía móvil. También se constató una defraudación de fluido eléctrico mediante una conexión fraudulenta a la red, con un consumo estimado en 33.000 euros.
Como consecuencia de los hechos, se procedió a la detención de uno de los investigados como presunto autor de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. El detenido fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con la imposición de medidas cautelares.
Días después, en dependencias de la Guardia Civil de Guardamar del Segura, se procedió a la imputación de los mismos delitos al resto de los investigados.
