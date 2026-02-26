Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja

Una empresa de origen chino impulsa la construcción de una zona comercial de unos diez mil metros cuadrados en la avenida de París, en el sector de La Rosaleda. La parcela escogida figura en el Plan General de Ordenación Urbana de Torrevieja, aprobado a finales de 1986, como de equipamiento cultural-docente de carácter privado. Para modificar esa calificación del suelo a comercial la firma ha iniciado el trámite de evaluación ambiental.

La junta de Gobierno local dio cuenta del acuerdo el pasado 13 de febrero y valoró que el procedimiento se llevará a cabo a través de una evaluación ambiental estratégica simplificada, más rápida que la ordinaria, y con la aprobación de un Plan de Reforma Interior (PRI). El solar se encuentra vallado y se cierra por la zona posterior de la urbanización Villa-Sol, y las calles Garcilaso de la Vega y Berta Von Sutter, en el barrio de La Rosaleda.

Parcela donde se propone el uso comercial para negocios o supermercados en la avenida de Paris / D. Pamies

Cambio de uso

El objetivo es cambiar la calificación actual de la parcela -equipamiento cultural-docente privado- por un uso terciario-comercial, permitiendo así la implantación de un edificio destinado a actividad comercial. Esta modificación afecta a los parámetros de edificación y a la ordenación pormenorizada del sector. Por lo que será el Ayuntamiento el que decida finalmente -en procedimiento se traslada a la Generalitat si es más complejo-.

Patsecova

La empresa ampara la propuesta en las directrices del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que establece una reserva mínima de suelo comercial en zonas residenciales. Los titulares del suelo, la empresa de origen chino Xialoe Rent, S.L. señalan que el ámbito urbanístico en el que se encuentra la parcela cuenta con 126.898 m2, en su mayor parte residenciales. Del total solo 1.543 m² son de uso comercial, algo que consideran insuficiente para cumplir el mínimo exigido de 5.710 m², por lo que esta modificación contribuiría a alcanzar los ratios legales requeridos. Además, recuerdan que la vocación de cualquier solar urbano es la de ser urbanizado, tal y como figura en ley Urbanística Valenciana.

Plan General

En el Plan General de Ordenación Urbana de Torrevieja, el más antiguo de España para una ciudad de más de 50.000 habitantes, contemplaba varias reservas de suelo de equipamiento privado destinado a usos culturales y educativos, que han ido desapareciendo para acoger zonas terciarias. Fue el caso del solar de la calle Habaneras y Patricio Zammit, junto a la Colonia San Esteban, que terminó albergando una tienda de Mercadona, o el ubicado en la avenida de Roentgen, en Becisa, donde se ubica otro supermercado de Consum. Una operación urbanística similar, aunque con el cambio de uso residencial a terciario, es la que ha permitido construir una nueva zona comercial junto a la N-332, frente a Ferrís, este mismo verano.

Además, en el mismo ámbito se encuentran ubicados tres centros educativos: el colegio de Infantil y Primaria Virgen del Carmen (público), el colegio e instituto La Purísima (concertado) e IES Mediterráneo (Público)

Pleno

Ahora la propuesta se trasladará a distintas áreas municipales como Comercio, Servicios, Transporte, Policía, Parques y Jardines, y empresas suministradoras como agua, electricidad y telecomunicaciones). Si el informe final es favorable, el plan se someterá a exposición pública para alegaciones y la aprobación definitiva corresponderá al pleno.