Sin la Generalitat pero con el pueblo: la Senda del Poeta se celebrará en abril

"No me perdonarán nunca que haya puesto mi poca o mi mucha inteligencia, y mi poco o mi mucho corazón, al servicio del Pueblo, de una manera franca y noble. Ellos preferirían que fuera un sinvergüenza. No lo han conseguido ni lo conseguirán", dijo Miguel Hernández.

Al grito de "no lo dejes solo", decenas de personas se concentraron este jueves en Orihuela para denunciar la supresión de la Senda del Poeta y reivindicar la restitución de los vinilos del Rincón Hernandiano, en una protesta convocada por la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández en la plaza del Carmen, junto al Ayuntamiento, donde ondeó la bandera tricolor, al mismo tiempo que se celebraba una sesión plenaria que aprobó por unanimidad instar a la Generalitat a que siga financiando esta emblemática actividad que cada año, desde 1998, concentra a miles de personas en un recorrido de 68 kilómetros que parte desde la ciudad natal del escritor y concluye en el cementerio de Alicante.

El Ateneo Viento del Pueblo colocó en la fachada consistorial una pancarta del poeta "republicano y comunista" con un mensaje: "Tu memoria revolucionaria sigue viva".

Entre los asistentes se encontraba Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, que avanzó que ya ha recibido el apoyo de la UMH y los ayuntamientos de la Vega Baja -Orihuela, Callosa de Segura, Redován, Granja de Rocamora, San Isidro y Cox-, de diferentes ideologías, para realizar en abril, aunque sea "de carácter testimonial y de manera modesta", esta trigésima edición de la Senda del Poeta, que, además, "queremos ligarla a la figura de Paco Esteve", uno de sus cofundadores, que ha fallecido recientemente.

Larrabide, según explicó, también se pondrá en contacto con los consistorios de Albatera, Crevillent, Elche y Alicante. La ruta, durante tres días, vertebra once localidades de tres comarcas. Parte desde Orihuela, donde nació el poeta el 30 de octubre de 1910, continúa por Redován -pueblo natal de su padre-, Callosa de Segura, Cox -donde vivió varios años con su mujer, Josefina Manresa-, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elche -donde viven su nuera y sus nietos y donde se encuentra la sede de la Universidad que lleva su nombre- y El Rebolledo y acaba en el cementerio de Alicante, donde fue enterrado el 28 de marzo de 1942, día en torno al que se suele celebrar.

El investigador hernandiano Joan Pàmies, portavoz de la plataforma "Tu pueblo y el mío" y cofundador de la senda, que también acudió a la protesta, volvió a reiterar, como hizo días atrás, que "habrá senda sin lugar a dudas", con una iniciativa que cuenta, avanzó, con el apoyo de la familia de Miguel Hernández.

Excusas

Asimismo, Larrabide afirmó que "es una excusa de mal pagador" que el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) haya responsabilizado a la fundación de la supresión de la iniciativa, aludiendo a que "el sendero por el que discurre la Senda del Poeta ha perdido la homologación por falta de mantenimiento por parte del titular, la Fundación Cultural Miguel Hernández".

En este sentido, fue tajante: "Eso es mentira", añadiendo que los diez primeros años estuvo sin homologación y que cuando la Diputación sufragó la señalización ya se dijo que el mantenimiento correspondía a los ayuntamientos.

A juicio de Larrabide, "no es un problema de dinero ni de políticas de juventud", cuando precisamente "lo que tiene valor es que hay gente de toda clase de edades, de todo tipo de condición y de procedencia". Así, subrayó que "lo que les molesta son unas banderas [republicanas] que tenemos aquí, que en este país son legales y que además fue por la que luchó Miguel Hernández".

En este punto, resaltó que en Orihuela hay experiencias de movimientos ciudadanos que demuestran que pueden salir proyectos regeneradores desde el pueblo. Más allá de la aportación económica que hace el IVAJ, "la senda no es del IVAJ, la senda es de quienes realmente sienten la figura del poeta Miguel Hernández", sostuvo Larrabide, para quien esto "es un ataque más dentro de una dinámica peligrosa". "Tenemos que defender nuestras señas de identidad contra viento y marea y contra insultos, contra descalificaciones en redes sociales hacia mi persona y hacia la fundación que dirijo", concluyó.

Ataques

Rafa Barrios, portavoz de la coordinadora, hizo hincapié en reflejar la faceta más reivindicativa y política del poeta: "La supresión de la senda supone un nuevo ataque del Consell a la figura y al legado del poeta, que se suma a otras decisiones recientes que buscan vaciar de contenido su memoria y su dimensión más comprometida".

También recordó que hay dos acuerdos plenarios aprobados por el Ayuntamiento de Orihuela que obligan a restituir los vinilos del Rincón Hernandiano, acuerdos que a día de hoy siguen sin cumplirse, lo que supone "una falta de respeto a la voluntad democrática expresada por el pleno y un ataque directo a la conservación del legado del poeta".

"La senda no es solo una ruta, es una forma de mantener viva su memoria, de acercar su obra a nuevas generaciones y de reivindicar una cultura popular crítica y comprometida. Es memoria, cultura, educación y dignidad", concluyó Barrios, haciendo un llamamiento a la ciudadanía para defenderla, siguiendo los pasos de Miguel Hernández.