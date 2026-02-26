El área de Oftalmología del Hospital de Torrevieja intenta rebajar su demora media de 172 días con mejoras en los procedimientos

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Torrevieja ha completado una modernización integral de su área destinada a procedimientos oftalmológicos, "con el objetivo de incrementar la seguridad clínica, mejorar la eficiencia asistencial y ofrecer una experiencia más segura y cómoda a los pacientes", según una nota de prensa de la Conselleria de Sanidad.

Esta actuación forma parte del "compromiso" del Departamento de Salud de Torrevieja con "la excelencia asistencial y la mejora continua, especialmente tras los avances logrados -asegura- en estos años de gestión pública".

172 días de demora

Se trata de un servicio, el de Oftalmología, que suma una de las demoras medias en atención más importantes del departamento torrevejense que atiende a una población protegida potencial de 230.000 ciudadanos de diez municipios del litoral y prelitoral de la Vega Baja. Según los datos de la memoria de gestión del departamento ofrecidos por la Generalitat para 2024 - que son los últimos disponibles públicamente- este área recibió casi 30.000 consultas, entre primeras consultas y sucesivas, en ese ejercicio con una demora media en la atención de 172 días.

Mejoras

Entre las mejoras destaca la habilitación de un espacio específico para la preparación de los pacientes, que permite separar circuitos, reducir tiempos de espera y reforzar la seguridad en el acceso a los tratamientos. Además, se ha renovado el sistema de climatización mediante la incorporación de filtros HEPA, capaces de retener partículas microscópicas y mejorar de forma notable la calidad del aire, un aspecto clave en procedimientos que requieren un entorno altamente controlado.

La modernización incluye también la instalación del sistema Arc Sterile, un dispositivo que genera un flujo laminar estéril directamente sobre el ojo del paciente. Esta tecnología crea un entorno de máxima asepsia que reduce el riesgo de contaminación del instrumental y del campo quirúrgico, elevando los estándares de seguridad en procedimientos intravítreos y otras técnicas invasivas.

Microscopio de quirúrgico

Además, el área cuenta ahora con un microscopio quirúrgico de última generación que permite resolver intervenciones menores y urgencias oftalmológicas sin necesidad de ocupar quirófanos centrales, lo que se traduce en mayor agilidad, menos cancelaciones y un uso más eficiente de los recursos hospitalarios.

Servicio de Oftalmología del hospital Universitario de Torrevieja / INFORMACIÓN

Capacidad resolutiva

Con estas actuaciones, el Servicio de Oftalmología incrementa su capacidad resolutiva y refuerza la seguridad en procedimientos frecuentes como las inyecciones intravítreas, ofreciendo una atención más ágil y adaptada a las necesidades actuales de la población. El doctor José I. Belda, jefe del servicio de oftalmología, y el doctor Víctor Sánchez, responsable de la coordinación del área, destacan que estas mejoras suponen un “salto cualitativo” en términos de seguridad clínica y eficiencia organizativa, permitiendo ofrecer una atención más segura y adaptada a los pacientes.