El juzgado deniega la prolongación de la vida laboral del comisario de la Policía Local de Torrevieja

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Uno de Elche ha resuelto denegar la solicitud de prolongar su servicio activo en la Policía Local de Torrevieja del excomisario, Vicente Gutiérrez. La resolución valida desde el punto de vista administrativo la decisión del Ayuntamiento de negar esa solucitud ampliación. El funcionario que, alcanzó la edad de jubilación el 11 de abril de 2025, confirmó este jueves a INFORMACIÓN que recurrirá el fallo en apelación ante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Gutiérrez solicitaba fijar su jubilación ordinaria a los 66 años y 8 meses y argumentaba necesitar ese tiempo para cotizar y alcanzar el 100% de la pensión, algo que los años cotizados, según mantenía, no le garantizaban. Señalaba en el recurso que se producía una situación de discriminación porque otros funcionarios del Ayuntamiento sí obtuvieron prolongación de actividad más allá de su fecha de jubilación, como ha sido el caso, entre otros, del habilitado que cumple sus funciones como órgano de apoyo a la junta de gobierno y, previamente, aunque tuvo que mediar una resolución judicial, la secretaria general del pleno.

Desestimación

El magistrado-juez Ricardo Barrio Martín desestima las pretensiones del mando policial porque en el caso de la mayor parte de funcionarios la prolongación es posible hasta los 70 años, si la Administración accede, pero para el caso concreto de la legislación específica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marca esa edad a los 65 años. La excepción hasta los 70 años no incluye a la Policía Local. En cuanto a la obtención de la pensión el magistrado señala que la Seguridad Social ya reconoce al exjefe policial con una base reguladora superior a la pensión máxima que puede percibir un jubilado en España.

El excomisario Vicente Gutiérrez y el comisario accidental Óscar Cartón / JOAQUÍN CARRIÓN

El recurso de Gutiérrez coincide, además, con otros casos similares que se han producido en la provincia de Alicante en el mismo espacio temporal, como el del jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, o el comisario de Orihuela, José María Pomares, que también han reclamado por la vía judicial su prolongación de servicio activo. Todos han abierto un frente judicial para prolongar su vida laboral.

Más allá de sus argumentos jurídicos en los tres casos se produce una situación evidente de desencuentro entre la dirección política de cada uno de los municipios y el máximo mando policial, en el sentido de seguir las directrices de los alcaldes o regidores de Seguridad, aunque es algo que no se menciona expresamente en el procedimiento de Vicente Gutiérrez.

El concejal de Seguridad, Federico Alarcón, y el director general de la Policía, Alejandro Morer / INFORMACIÓN

Cambios en la Policía Local

Al tiempo que Gutiérrez llegaba a la edad de jubilación el concejal de Seguridad, Federico Alarcón, abrió el proceso para designar a un director general de la Policía, un cargo de libre designación del alcalde, Eduardo Dolón. En este caso la responsabilidad recayó en quien era el segundo mando en el organigrama de la Policía Local, Alejandro Morer. Además, tras la marcha de Vicente Gutiérrez, el área de Seguridad ascendió como Intendente, aunque de forma accidental a la vista del procedimiento judicial abierto, a Óscar Cartón.

La salida de Vicente Gutiérrez del cargo ha derivado también en una batería de decisiones que durante gestión como Comisario no se autorizaban por considerarse que no se ajustaban estrictamente a la legalidad administrativa. Es el caso del actual margen para validar las horas extra, para las que claramente se ha abierto la mano, lo que ha permitido retener en la ciudad a muchos policías locales que han accedido al puesto por bolsa de trabajo y que ahora no abandonan el destino porque les compensa económicamente.

También se está preparando una restructuración de la plantilla con la incorporación de más efectivos que ha permitido alcanzar los 180 agentes, incluidos los mandos, algo que no ocurría desde hace más de una década y la provisión de 20 agentes de movilidad de tráfico que permitirán que las labores de los agentes se centren en funciones policiales y de apoyo a la Guardia Civil en seguridad ciudadana.