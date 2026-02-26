Persecución policial en Orihuela Costa a la caza de un ladrón a la fuga

La Policía Local de Orihuela ha detenido a un varón por su presunta implicación en un robo con fuerza en una vivienda de Orihuela Costa tras una persecución policial ocurrida en la noche del martes.

La actuación se inició tras recibir la alerta de la presencia de varios individuos en el interior de una vivienda en la calle Granizo. A la llegada de las patrullas, los agentes localizaron un vehículo que emprendió la huida, iniciándose una persecución por distintas vías de la zona.

Según las diligencias policiales, el conductor realizó maniobras de conducción temeraria, circulando en sentido contrario y desobedeciendo las indicaciones de los agentes hasta que finalmente pudo ser interceptado. Los agentes comprobaron daños en la cerradura y en la puerta de acceso a la vivienda, que presentaba signos de que había sido forzada.

El implicado fue detenido por presuntos delitos de robo con fuerza, conducción temeraria, conducción sin permiso y desobediencia.

El vehículo fue inmovilizado y las diligencias remitidas a la Guardia Civil del Pilar de la Horadada para la continuación de la investigación.

Robos en comercios

La Policía Local también ha detenido a una mujer por su presunta implicación en varios hurtos cometidos en establecimientos del centro comercial Zenia Boulevard, en Orihuela Costa.

La actuación se inició tras el aviso de los vigilantes de seguridad, que detectaron a varias personas que podrían estar sustrayendo productos en diferentes tiendas. Ante esta situación, se activó a las patrullas de la Policía Local, que se desplazaron al lugar para realizar las comprobaciones.

Los agentes localizaron el vehículo en el que circulaban las implicadas y procedieron a su identificación e inspección. Durante la intervención se localizaron numerosos artículos procedentes de distintos comercios, que no pudieron ser justificados por las ocupantes.

Agentes detienen el vehículo de las sospechosas / Información

El material intervenido, valorado en más de 800 euros, correspondía a productos sustraídos en varios establecimientos del centro comercial, por lo que los agentes procedieron a la detención de una de las implicadas por un presunto delito de hurto, mientras que otra persona quedó investigada en el marco de las diligencias que han sido remitidas a la Guardia Civil para el esclarecimiento completo de los hechos.

Durante la actuación, los agentes también tuvieron en cuenta la presencia de una menor, adoptándose las medidas oportunas para garantizar su protección conforme a los protocolos establecidos.

Los efectos recuperados serán devueltos a los establecimientos afectados.