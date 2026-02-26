El PP apoya en Orihuela el veto del burka y el niqab a instancias de un Vox que se queda solo rechazando el 8M

El PP apoyó a su socio de gobierno, Vox, para sacar adelante su moción para vetar el burka y el niqab en edificios municipales en el pleno de Orihuela de este jueves, dando luz verde así que el Ayuntamiento apruebe un reglamento o norma interna de uso de las dependencias municipales para prohibir el acceso a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro. Una controvertida medida que acaparó las críticas de PSOE, Cambiemos y Ciudadanos.

Con todo, la formación naranja le hizo una propuesta al partido que lidera Manuel Mestre. Si retiraba el párrafo que hacía mención expresa al velo integral islámico, votaría a favor. En concreto, el portavoz de Cs, José Aix, se refirió a la parte del texto en el que se menciona que "la utilización de prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el niqab o burka, impide objetivamente la identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta", explica el documento en un alarde de justificar de forma "objetiva" la "necesidad de permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad".

Mestre, en un primer momento, manifestó que estaba dispuesto. Ahora bien, según el reglamento del pleno, para modificar una moción en el transcurso de la sesión, se requiere la unanimidad de los grupos. En este punto, Leticia Pertegal, de Cambiemos, mostró su rechazo: "No estamos dispuestos a blanquear una moción con un fondo racista".

Tras la insistencia de Aix, Cambiemos finalmente accedió, pero entonces Mestre pidió hacer una consulta. El alcalde Pepe Vegara, como presidente del pleno, otorgó un receso de unos minutos. Después de la pausa, Mestre se negó al cambio y argumentó que "la libertad religiosa es fundamental, pero no absoluta", porque "la igualdad ante la ley es que todos podamos ser identificados ante la Administración", insistiendo en que "no es un debate cultural ni religioso, sino estrictamente administrativo".

Por su parte, Aix replicó que se trata de "la pureza de la raza". A su juicio, "Vox miente cuando dice que respeta la religión". En suma, añadió, "hablan de moros y cristianos", y la moción "es un señuelo, un envoltorio atractivo, pero lleno de cinismo".

Pertegal sacó la artillería: "Que Vox es un partido machista y misógeno ya lo sabemos todos", pero es que, además, "se dedica a crear conflicto donde no lo hay, sembrando odio y con debates estériles para tapar su mala gestión", que achacó a que los ediles de Vox y sus asesores "son bastantes vagos", aludiendo al "chiringuito de Familia", que "la Costa esté hecha unos zorros" y que "la cultura desapareció en 2023".

Mestre lamentó el tono de la concejala, a la que le recomendó "tomarse algo para tranquilizarse" ante sus "insultos y faltas de respeto".

El edil socialista Luis Quesada también defendió que "no una necesidad real", sino una moción para "desviar la atención", priorizando "debates identitarios en vez de problemas reales".

Víctor Valverde (PP) para justificar el apoyo de los populares defendió que se trataba de seguridad, porque "a quién no le preocupa estar en una oficina municipal y que entre alguien con un casco o con un capirulo de Semana Santa", un relato que Pertegal tachó de "psicosis".

8M

A su vez, Vox se quedó solo votando en contra de dos mociones sobre el 8M. Una, de Cambiemos, sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y otra, del PSOE, sobre los derechos, igualdad y empoderamiento para todas las mujeres y niñas.

Toda la Coporación, a excepción de Vox, a favor de dos mociones sobre el 8M / Información

Desde que la formación de ultraderecha entró en la Corporación municipal el pleno no ha aprobado declaraciones institucionales -que requieren unanimidad- en este asunto como se hacía hasta entonces. Pertegal, lamentó que "estas mociones sirvan de altavoz para los discursos negacionistas de Vox".

Mientras, Agustina Rodríguez (PP), concejala de Bienestar Social, arremetió contra el PSOE ante la posibilidad de que no acuda a la marcha del domingo 8 de marzo: "El año pasado se quedaron en la punta de la Glorieta, haciendo un ridículo espantoso". Así, alardeó de una amplia programación en torno a la mujer. "Hechos, no eslóganes", continuó, porque "quedarse con soy feminista porque soy socialista es muy triste".

Senda del Poeta

Asimismo, el pleno aprobó una declaración institucional para instar a la Generalitat y al IVAJ a "mantener el patrocinio, la financiación y el respaldo institucional a la Senda del Poeta, garantizando su adecuada planificación y desarrollo", así como reforzar la coordinación entre las entidades participantes con el fin de "garantizar la estabilidad, mejora y continuidad de la ruta".

La Corporación "valora positivamente" el impulso del IVAJ a nuevas actividades culturales para la difusión de la figura y obra de Miguel Hernández entre la juventud, manifestando "el apoyo unánime del Ayuntamiento", porque "es necesario que las políticas públicas continúen promoviendo el conocimiento del poeta entre la juventud y reforzando su vigencia cultural".

No obstante, en este punto se insta a la Generalitat a "promover que las nuevas iniciativas en torno a Miguel Hernández se desarrollen como complemento y refuerzo de la Senda del Poeta, y no en sustitución".

Comercio local

Unanimidad también logró una moción de Cambiemos para poner en marcha un plan de reactivación del comercio local, con medidas urgentes y asequibles para frenar el cierre de negocios en el casco histórico ante la situación de abandono y degradación, con especial incidencia en entornos emblemáticos como la calle Mayor, donde el cierre de comercios se ha convertido en una imagen habitual.

Así, se urge a convocar el Consejo Local de Comercio para diseñar, junto a asociaciones de comerciantes, consumidores, Cámara de Comercio y otros agentes, un plan de choque, además de elaborar un inventario actualizado de locales vacíos en el casco histórico, tanto públicos como privados, para facilitar su rehabilitación, puesta en uso y mediación con propietarios.

También contempla la creación de una plataforma digital municipal de comercio local y ayudas e incentivos municipales para atraer nuevos negocios al centro histórico y favorecer la diversificación comercial y la creación de empleo.