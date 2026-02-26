Torrevieja convoca nuevas licencias para el taxi tras quedar desierto el último concurso

El Ayuntamiento de Torrevieja ha convocado un concurso para adjudicar ocho licencias de taxi. El expediente se ha abierto después de que el último procedimiento de contratación, impulsado en plenas fiestas navideñas, quedara desierto, pese a que existe una demanda muy importante para cubrir esas licencias.

La mayor parte de interesados en este procedimiento son asalariados del sector desde hace muchos años que no se enteraron de esa convocatoria. En esta ocasión no hubo "reel" ni historia en Instagram en las redes sociales del Ayuntamiento para difundir la ampliación de las licencias. El equipo de gobierno del PP ya completó, meses atrás, otro procedimiento en el que se adjudicaron ocho autorizaciones de las 16 que había anunciado, como avanzó INFORMACIÓN.

Más de cien licencias

En Torrevieja no hay presencia -oficial- de vehículos VTC de Uber o Cabify en una ciudad que supera los 110.000 habitantes. Con esta convocatoria la flota de taxi torrevejense superará los cien vehículos después de muchos años estancada en torno a los 85. La demanda de este servicio es constante a lo largo del año e intensiva en Semana Santa y durante los meses del verano de junio, julio, agosto y septiembre. El sector ha asumido las nuevas tecnologías, para ahorrar costes, y ofrece un servicio de atención de llamadas automatizado que no convence a los usuarios, aunque lo alterna con atención de operadores.

Momento en el que se forman largas colas para contar con el servicio en paradas puntuales del centro del casco urbano. En muchos casos a cada licencia de taxi están ligados dos o tres asalariados.

Requisitos

En la convocatoria hay requisitos excluyentes y otros difíciles de cumplir si no se conocen por anticipado. Todas las plazas a cubrir son categoría Eurotaxi, es decir, adaptadas para personas con movilidad reducida. El vehículo debe estar obligatoriamente adaptado para el transporte de personas con movilidad reducida, permitiéndoles viajar en su propia silla de ruedas, generalmente a través de una rampa y espacio acondicionado, garantizando accesibilidad universal

La presentación de ofertas se realiza exclusivamente por vía electrónica en la plataforma de Contratación del Sector Público. Que es otro de los problemas que presenta la convocatoria, porque se le exige a los solicitantes un nivel de conocimiento de en tramitación de contratación públicas equivalentes al de las empresas que prestan servicios, obras y suministros a las administraciones.

Parada de taxi en la terminal de autobuses de Torrevieja, en una imagen de archivo / tony sevilla

Entrega

El plazo de entrega de la solicitud es de treinta días naturales desde la publicación del anuncio, que se ha producido esta semana. Los licitadores deben entregan dos archivos digitales diferenciados con la documentación administrativa y los méritos cuantificables. Entre los requisitos figuran la necesidad de contar con nacionalidad española o permiso de trabajo vigente. Se exige carnet de conducir con un año de antigüedad mínima y es obligatorio superar pruebas de capacitación. Los antecedentes penales deben estar limpios de "delitos graves". El vehículo debe estar domiciliado en Torrevieja o municipios limítrofes y requiere un seguro de responsabilidad civil que cubra un millón de euros.

Concentración de vehículos de taxi en la calle Ramón Gallud, en una imagen de archivo / D. Pamies

Valoración de las ofertas

La valoración de las propuestas suma cien puntos: la experiencia profesional como conductor asalariado o colaborador aporta hasta cincuenta puntos, con dos puntos por año trabajado a jornada completa. El compromiso de usar vehículos eléctricos suma veinte puntos -es uno de los requisitos que más se ha criticado-. Los híbridos reciben diez. La antigüedad del coche se valora hasta veinte puntos; los nuevos obtienen la máxima puntuación, aunque se admitirán turismos de hasta cuatro años. Los cursos sobre atención a discapacidad suman cinco. El conocimiento de idiomas extranjeros añade otros cinco puntos.

En los desempates entre ofertas se prioriza reducir la brecha de género, entre otros condicionantes, como la situación de violencia de género o la diversidad funcional. En caso de igualdad exacta de condiciones la plaza se adjudciará por sorteo.

La mesa de contratación evaluará la documentación administrativa en veinte días y se llevará a cabo un periodo de subsanación de errores de diez días.No se exige garantía económica para participar. Los adjudicatarios deberán presentar la documentación personal y del vehículo en diez días hábiles y el inicio del servicio es obligatorio en un plazo de seis meses.