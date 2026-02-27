“Arroces de Torrevieja” regresa con su XIII edición: descubre las fechas, restaurantes y menús
Del 2 al 8 de marzo, Torrevieja se llena de sabores con la XIII edición de “Arroces de Torrevieja”, que reúne a los restaurantes más destacados de la ciudad
Torrevieja se convierte en el epicentro del arroz del 2 al 8 de marzo con la celebración de la XIII edición de Arroces de Torrevieja. Durante estos días, la ciudad se llenará de sabores tradicionales y propuestas innovadoras que reflejan la cultura gastronómica local.
En esta edición, 19 restaurantes participan en el evento, ofreciendo menús que incluyen los mejores arroces de la región: desde los más clásicos calderos y arroces a banda hasta nuevas versiones creativas con productos locales.
Si no te lo quieres perder, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar esta cita gastronómica única.
Un recorrido por los mejores arroces de Torrevieja
Arroces de Torrevieja no es solo una oportunidad para disfrutar de una buena comida, sino una forma de conocer la rica tradición culinaria de la ciudad. A lo largo de la semana, los restaurantes participantes ofrecerán menús especiales con entrantes, arroces y postres elaborados con ingredientes frescos y de proximidad.
Los platos van desde los más tradicionales arroz con mariscos hasta combinaciones más innovadoras que fusionan lo mejor de la cocina local con técnicas modernas. Cada restaurante ha diseñado su menú con un enfoque creativo, lo que permite a los comensales disfrutar de una gran variedad de sabores.
Estos son los restaurantes y menús que se suman a la fiesta del arroz en Torrevieja
Aquí te dejamos un vistazo a algunos de los restaurantes participantes y lo que ofrecerán durante el evento. Si te animas a ir, no olvides hacer tu reserva con antelación, ya que la demanda suele dispararse esos días.
En total, 19 establecimientos de Torrevieja han diseñado menús especiales con precios y propuestas muy variadas: desde arroces clásicos como el a banda, negro o con conejo y serranas, hasta versiones más elaboradas como arroz con bogavante, carabineros, pulpo, secreto ibérico o rabo de toro. Algunos optan por fórmulas más tradicionales con entrantes marineros y calderos, mientras que otros apuestan por combinaciones creativas y guiños internacionales.
Cada restaurante marca su propio estilo y calendario —hay menús que cambian según el día de la semana—, por lo que la experiencia puede ser distinta dependiendo de cuándo reserves.
Puedes consultar el dossier completo con todos los restaurantes, menús detallados y precios en este enlace.
El arroz y más: actividades y momentos para disfrutar en Torrevieja
Además de los menús especiales, Arroces de Torrevieja es una fiesta para los sentidos. Durante estos días, el evento se convierte en una gran celebración culinaria que atrae tanto a residentes como a turistas. La ciudad se llena de vida, con calles animadas y terrazas rebosantes de gente disfrutando de los platos locales.
Es el momento perfecto para disfrutar de la cultura gastronómica local y explorar la ciudad mientras te deleitas con los sabores de los mejores arroces del Mediterráneo.
Arroces de Torrevieja es una de esas citas gastronómicas que no solo llenan el estómago, sino también el alma. Ya sea que busques un arroz clásico o te atrevas con una versión innovadora, esta es una ocasión única para descubrir Torrevieja a través de uno de sus platos más emblemáticos.
No te pierdas esta fiesta del arroz y disfruta de lo mejor de la cocina local mientras exploras la ciudad. ¡Te esperamos!
