El Consell aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del futuro parque natural de la Sierra de Escalona en la Vega Baja

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto por el que se establece el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del futuro parque natural de la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, un instrumento normativo destinado a garantizar la conservación, protección y mejora de este enclave de alto valor ambiental de la Vega Baja.

El ámbito del plan comprende parte de los términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada, y el área que la rodea para reforzar su protección. Así, se configura como un instrumento de ordenación ambiental con carácter obligatorio y ejecutivo en todo lo que afecta a la conservación de la flora, la fauna, los ecosistemas, el paisaje y los recursos naturales, prevaleciendo sobre otros instrumentos de ordenación territorial o urbanística.

Entre sus objetivos generales figuran la identificación y georreferenciación de los espacios y elementos del patrimonio natural, la determinación de su estado de conservación, la regulación de usos y actividades compatibles, el establecimiento de regímenes de protección diferenciados y la promoción de medidas de conservación y restauración.

Usos

Asimismo, impulsa un desarrollo socioeconómico rural sostenible, basado en usos y actividades tradicionales compatibles con la conservación de los valores ambientales.

El documento establece una zonificación del territorio en dos grandes categorías: Zona I de Alto Valor Ambiental y Zona II de Amortiguación de Impactos, con un régimen específico de usos y limitaciones en cada una de ellas. Además, regula aspectos clave como la protección de hábitats y especies, la gestión forestal, la prevención de incendios, la ordenación de actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, el uso público, las actividades deportivas, turísticas e industriales, así como la implantación de infraestructuras.

Entre las determinaciones más relevantes, el PORN declara incompatibles nuevas autorizaciones o concesiones mineras de explotación y determinadas actuaciones que supongan alteraciones significativas del suelo o de los hábitats prioritarios. También, fija criterios estrictos para la implantación de actividades industriales y turísticas, especialmente en las zonas de mayor valor ambiental.

De este modo, el Consell manifiesta que se dota al futuro parque natural de la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor de un marco jurídico integral que refuerza la protección de uno de los espacios más relevantes de la Comunitat Valenciana por sus valores ecológicos, paisajísticos y culturales.

Esta herramienta, que el Consell del Botànic dejó pendiente, es previa a la declaración del parque natural, que concluirá un proceso de protección iniciado, a nivel autonómico, con la declaración del Paisaje Protegido de la Sierra Escalona.

Se trata de una reivindicación histórica que persiguen colectivos conservacionistas desde finales de los años 90 con Amigos de Sierra Escalona (ASE) como referencia.

Ya en 2006, en pleno boom del ladrillo y con docenas de proyectos urbanísticos planteados dentro y en el entorno del espacio natural, la Generalitat inició la tramitación del Parque Natural, aunque finalmente se dejó caducar el procedimiento pese a haber fijado medidas cautelares. Durante ese periodo la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela autorizaron la construcción del PAU 21 en pleno corazón forestal de la sierra, una urbanización de lujo de 400 hectáreas.

Amenazas

Incluso, varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han tumbado todos los recursos de varias empresas del sector agroinmobiliario que recurrieron contra creación del Paisaje Protegido en 2018.

No hay que perder de vista que este espacio sufre una importante presión por parte de la actividad inmobiliaria turístico residencial, del regadío intensivo y en los últimos años proyectos de plantas solares.

Más recientemente, el proyecto de un megacamping con capacidad para 450 personas, sobre 10,26 hectáreas a menos de dos kilómetros de la zona mejor conservada del Paisaje Protegido de Sierra Escalona y a uno del núcleo urbano de Torremendo, ha recibido el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, por lo que ya solo resta que el Ayuntamiento de Orihuela conceda la licencia ambiental, que autoriza la actividad y las condiciones para llevarse a cabo.

También a dos kilómetros de Torremendo, una empresa ha proyectado un resort de 33 hectáreas en Sierra Escalona, con una capacidad para 261 tiendas de campaña y autocaravanas y 86 cabañas, además de restaurante, supermercado y 12.000 metros cuadrados de zona deportiva y piscina.

Cobijo de la fauna

Desde la conselleria se destaca que este conjunto de figuras de protección pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la conservación de una importante masa forestal, más densa en las zonas de barrancos y umbrías, formada principalmente por pino carrasco, madroño, coscoja, lentisco y palmito, en la que encuentra cobijo la fauna.

Así, el principal valor faunístico de este territorio es la abundante población de conejo que ha permitido que especies de gran relevancia como el águila real o el águila perdicera encuentren en el paisaje una de sus principales áreas de dispersión (de juveniles o inmaduros), y que mamíferos carnívoros como el gato montés presente un tamaño poblacional importante en esta zona, siendo una de las mejores poblaciones del sudeste ibérico. Entre los predadores resalta también la presencia de la gineta y el tejón.

De hecho, el entorno de Sierra Escalona constituye una de las escasas áreas de dispersión del águila perdicera que existen en la Península. Además, destacan las comunidades de aves de presa como el aguilucho común, el águila culebrera o el búho real, que cuenta con una de las mayores poblaciones mundiales de parejas reproductoras en esta zona forestal única en el extremo sur de la provincia.

Como han recogido varios informes, los mosaicos de vegetación natural y terrenos agrícolas constituyen una de las señas paisajísticas de identidad para la zona, dando lugar a un tipo de hábitat en el que la alternancia de las formaciones arboladas de pinar con las llanas en que se instalan campos de cultivo -de secano y en menor medida regadío- resulta de vital importancia para el desarrollo de estas especies de aves rapaces, dándose además las condiciones necesarias tanto para anidar en las zonas forestales más resguardadas como para conseguir alimento en las amplias extensiones cultivadas.

En suma, Sierra Escalona y su entorno constituyen un ámbito que concentra numerosos valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, hasta el punto de constituir uno de los ámbitos más relevantes en el contexto de la Comunidad Valenciana.