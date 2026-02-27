Una Cuaresma llena de fervor por el patrón de Orihuela

La Iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela recibe un constante goteo de fieles para besar el pie de su protector, incluso con largas colas en algunos momentos puntuales. Desde primera hora de la mañana, la ciudad se ha rendido a su patrón en el tradicional besapié, que se celebra durante 14 horas ininterrumpidas, desde las 8 hasta las 22 horas, dentro de los actos de la Novena en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón popular de la ciudad de Orihuela y su huerta, una imagen muy querida y venerada en toda la Vega Baja.

Todo un símbolo de veneración que se remonta, al menos, a 1725, cuando hay documentos que atestiguan peticiones al Ayuntamiento solicitando permiso de recaudación de ayudas vinculadas al besapié, mucho antes que el arhiconocido besapié del madrileño Cristo de Mendinaceli.

En este segundo viernes de Cuaresma, El Abuelo ha estrenado cíngulo. En concreto, una pareja de cordones elaborados con hilo de oro y rematados con borlas elaboradas con base en hilo de oro y bellotas, que le ha regalado el Caballero Cubierto, Luis Miguel García Lozano, que además ha realizado una ofrenda a la virgen titular de la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús de un pañuelo hecho en tejido de hilo rematado con una puntilla de Chantilly, elaborado por una artesana granadina.

El patrón también ha recibido un broche con el escudo de la Orden Franciscana Seglar (OFS), elaborado en plata pura, y donado por la joyería oriolana Otón.

"El Abuelo" ya está en la Iglesia Santas Justa y Rufina de Orihuela / vega-baja.com

Nuestro Padre Jesús ha permanecido toda la semana en la parroquia desde que el pasado viernes fue trasladado desde su capilla en el convento franciscano de Santa Ana, en una multitudinaria romería que dio comienzo al tradicional Novenario.

Regreso

Ya el domingo regresará en procesión, con la presencia de autoridades civiles y religiosas de la ciudad, acompañado de forma extraordinaria por el Cristo de la Agonía, un paso que estrena la imagen de Santa María Magdalena arrodillada a sus pies, tal y como lucía antes de la Guerra Civil.

Noventa años después, volverá a salir a la calle la escena original de un trono que se considera uno de los máximos exponentes de Salzillo sobre la crucifixión, con una fiel reproducción realizada por el taller murciano de los hermanos Martínez Cava, referencia en escultura de estilo salzillesco.

Una talla de 1,20 metros esculpida en madera de cedro dorada en oro fino y elaborada con la técnica del estofado, mediante la que los escultores han incluido dibujos exactos de Francisco Salzillo, que se pueden apreciar en la tela que la cubre.

El conjunto escultórico está expuesto en el Museo de Arte Sacro hasta el domingo, cuando se sumará al cortejo procesional, que lo abrirá la banda del Santísimo Cristo de la Fragelación de Guardamar del Segura.

Además, ese día El Abuelo tendrá una bienvenida especial en su capilla. Enrique Casellas, que fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2023 y ha compuesto letras para los Cantores de Híspalis, recitará un poema que ha dedicado al patrón junto con la Banda Auxilium y las bocinas gemelas.