Donan a Orihuela el manuscrito del sermón de la Reconquista del 17 de julio de 1896

El Ayuntamiento de Orihuela ha recibido la donación del manuscrito original del Sermón de la Reconquista de Orihuela, pronunciado por Julio López Maymón el 17 de julio de 1896 en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina ante los cabildos civil y eclesiástico, una pieza de gran valor histórico y documental que pasa a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad para su conservación, estudio y difusión.

El ejemplar, compuesto por 49 páginas manuscritas en formato cuaderno, posee además relevancia editorial, ya que se realizó una edición facsímil de 300 ejemplares en 2021, lo que evidencia su interés histórico y su estudio previo.

Julio López Maymón, autor del manuscrito, fue una figura destacada de la vida cultural y religiosa oriolana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Sacerdote y licenciado en Sagrada Teología, llegó a ocupar el cargo de deán de la Catedral de Cartagena y destacó como historiador de temas oriolanos, escritor prolífico y reconocido orador sagrado. Su trayectoria le llevó a ser nombrado Predicador y Capellán de Honor de Alfonso XIII.

Julio Calvet Botella, propietario del manuscrito y familiar del autor, ha realizado la donación de forma gratuita y sin contraprestación, con el objetivo de garantizar la adecuada custodia del documento y facilitar su acceso a investigadores y público interesado.

El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a custodiar y conservar el manuscrito original, asegurando su integridad y su incorporación al patrimonio documental de la ciudad. Además, podrá digitalizarlo y reproducirlo con fines científicos, docentes y divulgativos, garantizando su preservación y acceso para investigadores y ciudadanía.

El acto de donación tuvo lugar en la Biblioteca Pública Municipal María Moliner, donde se formalizó la entrega del documento en presencia del alcalde, Pepe Vegara. Después, el cronista oficial de Orihuela, Antonio Luis Galiano Pérez, impartió la conferencia titulada El deán Julio López Maymón. Historiador y orador sagrado, en la que profundizó en la trayectoria intelectual, histórica y religiosa del autor del sermón.

El Sermón del Pájaro se predica desde hace siglos durante la Misa de la Reconquista, cuando la Gloriosa Enseña del Oriol, que solo se inclina ante Dios y ante el Rey, se postra ante el altar de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina en el Día del Pájaro, cuando el símbolo de la ciudad desfila por las calles de la ciudad en la procesión cívica más importante de la capital de la Vega Baja.

Antes, se produce el esperado momento en el que desciende verticalmente, por medio de unos cordones que lo mantienen siempre erguido, desde el balcón del Ayuntamiento.