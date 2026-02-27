El Gobierno advierte a Orihuela de que podría tener que devolver más de un millón de euros de los fondos europeos Feder

El Ministerio de Política Territorial ha enviado hasta dos requerimientos al Ayuntamiento de Orihuela para que le remita información detallada sobre el estado de varias operaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2014-2020, al no constar la declaración de finalización de las actuaciones en el sistema informativo.

Ante la falta de respuesta municipal en una primera solicitud, el Ministerio ha reiterado su petición otorgando a la Administración local un plazo de diez días, con la advertencia expresa de que, en caso de no atenderse, podrá iniciarse el procedimiento de reintegro de las ayudas percibidas, con los correspondientes intereses de demora, en aplicación de la Ley General de Subvenciones.

En concreto, las ayudas recibidas superan el millón de euros, en referencia a la red de itinerarios preferentes para peatones, bicicletas y transporte público eficiente energéticamente; la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y regeneración urbana del Cinturón Urbano del Monte San Miguel y la Implantación de alumbrado inteligente en el mismo entorno, según ha desvelado este viernes el PSOE.

De acuerdo con la orden que establece los compromisos asumidos como entidad beneficiaria, el Ayuntamiento tiene la obligación legal de facilitar toda la información requerida sobre el estado de las operaciones cofinanciadas por los fondos Feder.

Responsabilidades

"Desde el PSOE no damos crédito a la situación", ha manifestado la portavoz socialista, Carolina Gracia, que se ha preguntado cómo es posible que el Ayuntamiento no haya respondido a un requerimiento oficial del ministerio. "Estamos hablando de dinero público, de fondos europeos concedidos para mejorar nuestra ciudad, y el gobierno municipal ni siquiera cumple con la obligación básica de informar sobre su ejecución", ha lamentado, al tiempo que ha criticado "la absoluta falta de responsabilidad" del bipartito.

Gracia ha recordado que este equipo de gobierno ha puesto en peligro en varias ocasiones el dinero de las subvenciones que recibe, llegando a perderlo incluso. Ahora, "su dejadez puede costarle a Orihuela más de un millón de euros con intereses", ha advertido.

Además, ha apuntado que recientemente el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno las ayudas del 2 % Cultural para la rehabilitación del Castillo y su muralla, porque, ha señalado lo que se le da bien a PP y Vox es "pedir subvenciones, pero no cumplir, ejecutar correctamente y no dejar perder las que ya tenemos concedidas".

Por ello, ha exigido explicaciones públicas inmediatas, que se atienda sin más demora el requerimiento del Ministerio y que se asuman responsabilidades políticas si, por negligencia, Orihuela pierde estas ayudas.