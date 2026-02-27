Llega a Torrevieja el terremoto y el tsunami más importante de su historia

El Ayuntamiento organizará el próximo miércoles el simulacro sísmico "Torrevieja 2026", un ejercicio coordinado por la Generalitat Valenciana que permitirá poner a prueba la capacidad de respuesta municipal ante una emergencia de gran magnitud, incluyendo riesgo de terremoto y tsunami.

Este "ensayo", en el que participarán más de 350 personas, se convertirá en el operativo más importante y de mayor envergadura de la Comunidad Valenciana, según han avanzado en la presentación el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón, y el Jefe del Parque Principal de Bomberos de la ciudad, Tomás Gallardo.

El simulacro comenzará a las 9 horas, tras la concentración previa de medios a las ocho, con la activación de la fase de preemergencia por posible tsunami en la costa alicantina, principalmente en Torrevieja, lo que llevará al Ayuntamiento a activar su Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTM), el Cecopal y los protocolos de coordinación y autoprotección, enviándose a toda la población de Torrevieja un ES-ALERT a sus móviles informándoles del comienzo de este simulacro.

A lo largo de la mañana se desarrollarán distintas actuaciones operativas que incluirán evacuaciones preventivas en tres escenarios principales: el Auditorio Internacional, el colegio Nuestra Señora del Rosario y el parque acuático Aquópolis, donde intervendrán las Unidades Básicas de Intervención, Seguridad, Sanitaria, Evaluación de Daños y Albergue y Asistencia.

En el operativo participarán efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, SAMU, Cruz Roja, bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, Valencia y Castellón, y SPEIS, forestales, junto a otros cuerpos de seguridad y emergencias, además de medios aéreos tripulados y no tripulados, helicópteros de rescate y un hidroavión, drones y unidades especializadas.

El simulacro contemplará también la participación de figurantes y la movilización de recursos municipales para la gestión de evacuados, la atención a víctimas simuladas y la coordinación de los servicios básicos.

El ejercicio, que finalizará a las 12:30 horas con un posterior debriefing y puesta en común en el Auditorio Internacional, tiene como principal objetivo reforzar la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia, evaluar la eficacia de los protocolos municipales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones reales de riesgo sísmico, garantizando la seguridad de la ciudadanía de Torrevieja.