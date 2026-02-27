Llega a Torrevieja el terremoto y el tsunami más importante de su historia
La ciudad realizará un simulacro el miércoles con un operativo en el que participarán más de 350 efectivos
El Ayuntamiento organizará el próximo miércoles el simulacro sísmico "Torrevieja 2026", un ejercicio coordinado por la Generalitat Valenciana que permitirá poner a prueba la capacidad de respuesta municipal ante una emergencia de gran magnitud, incluyendo riesgo de terremoto y tsunami.
Este "ensayo", en el que participarán más de 350 personas, se convertirá en el operativo más importante y de mayor envergadura de la Comunidad Valenciana, según han avanzado en la presentación el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón, y el Jefe del Parque Principal de Bomberos de la ciudad, Tomás Gallardo.
El simulacro comenzará a las 9 horas, tras la concentración previa de medios a las ocho, con la activación de la fase de preemergencia por posible tsunami en la costa alicantina, principalmente en Torrevieja, lo que llevará al Ayuntamiento a activar su Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTM), el Cecopal y los protocolos de coordinación y autoprotección, enviándose a toda la población de Torrevieja un ES-ALERT a sus móviles informándoles del comienzo de este simulacro.
Escenarios
A lo largo de la mañana se desarrollarán distintas actuaciones operativas que incluirán evacuaciones preventivas en tres escenarios principales: el Auditorio Internacional, el colegio Nuestra Señora del Rosario y el parque acuático Aquópolis, donde intervendrán las Unidades Básicas de Intervención, Seguridad, Sanitaria, Evaluación de Daños y Albergue y Asistencia.
En el operativo participarán efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, SAMU, Cruz Roja, bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, Valencia y Castellón, y SPEIS, forestales, junto a otros cuerpos de seguridad y emergencias, además de medios aéreos tripulados y no tripulados, helicópteros de rescate y un hidroavión, drones y unidades especializadas.
El simulacro contemplará también la participación de figurantes y la movilización de recursos municipales para la gestión de evacuados, la atención a víctimas simuladas y la coordinación de los servicios básicos.
El ejercicio, que finalizará a las 12:30 horas con un posterior debriefing y puesta en común en el Auditorio Internacional, tiene como principal objetivo reforzar la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia, evaluar la eficacia de los protocolos municipales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones reales de riesgo sísmico, garantizando la seguridad de la ciudadanía de Torrevieja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
- Así será el corte de tráfico durante un mes de un tramo de la calle Ramón Gallud de Torrevieja por las obras de Agamed
- Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
- La Pedrera: el singular embalse de las tres aguas de la provincia de Alicante
- Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Dos fallecidos en el choque de dos turismos y una motocicleta en Los Montesinos
- Última fecha para la apertura de la zona de ocio del Puerto de Torrevieja: finales de abril, principios de mayo