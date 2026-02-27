Orihuela debe 300.000 euros a la adjudicataria de la reforma del Palacio de Rubalcava

Orihuela ponía punto y final en septiembre a la rehabilitación del Palacio de Rubalcava, firmando con la empresa adjudicataria la recepción de las obras, con un retraso de casi un año y medio, y un sobrecoste de casi un millón de euros.

Casi seis meses después, el Ayuntamiento debe 300.000 euros a la mercantil -Actúa-, que comenzó la reforma en marzo de 2023 tras la adjudicación en noviembre de 2022, con un plazo de ejecución de un año y dos meses por 3,8 millones de euros, una cifra que finalmente superó los 4,5 millones, un sobrecoste que se debió, entre otras cosas, a un cambio del sistema de consolidación de la cimentación una vez que se vio que la solución inicial proyectada no se podía ejecutar.

No es la primera vez que la empresa sufre un impago. En 2024, llegó a amenazar con rescindir el contrato por una deuda de más de medio millón de eurosde tres facturas y que acabó saldándose sin la suspensión de las obras.

En esta ocasión, el Consistorio pagará la deuda a través de una transferencia de crédito, que aún está pendiente de aprobación, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz.

Puesta de largo

Aún se está a la espera de que la Administración local realice una jornada de puertas abiertas, algo que se preveía para el mes de octubre pasado, para presentar en sociedad el resultado de un inmueble histórico con una imagen renovada tras unas obras que han atravesado múltiples avatares, desde problemas de cimentación hasta de financiación, dejando atrás su estado de abandono y decrepitud que le valió en 2016 para entrar en la Lista Roja de patrimonio, una iniciativa con la que la asociación Hispania Nostra alerta del riesgo de pérdida.

Fue en 1981 cuando el Consistorio lo adquirió con el fin de conservarlo, poder ofrecer al público su interior y darle un uso social y cultural. En ese mismo año se instaló la Oficina Municipal de Turismo, ocupándolo hasta 2008, cuando lo tuvo que abandonar por su mal estado.

Desde entonces, gran parte de su mobiliario se ha conservado en el monasterio de las Salesas. Pero, al contrario de lo que muchos piensan, no fue por caridad. Las arcas públicas han tenido que desembolsar en estos años unos 250.000 euros.

Lo que se podrá ver

A partir de ahora el inmueble se llama Palacio de Rubalcava Museo de la Ciudad de Orihuela, albergando en la planta baja un espacio museístico que ofrecerá un cronograma para poner en antecedentes al visitante de lo que ha supuesto la evolución histórica y arqueológica de la ciudad.

La idea es consolidar el edificio como un espacio cultural de referencia que continúe con los cercanos Museo de la Reconquista y Museo Arqueológico hasta el Museo de la Muralla y el Sorzano de Tejada.

También habrá una sala audiovisual donde se proyectará esa evolución y la propia descripción de lo que se va a ver en el palacio. Este mismo espacio, que antiguamente se utilizaba como un despacho, vivienda de los caseros y cocheras, albergará un bar restaurante que podrá utilizar parte del jardín.

En el primer piso, se han recuperado sus ostentosos salones de antaño para que el visitante pueda recorrer y adentrarse en todas esas estancias palaciegas y disfrutar de lo que era un palacio del siglo XIX en origen. Así, se ha reformado el antiguo oratorio de estilo neogótico y el salón rosa o neorrococó, así como la cúpula neobarroca con escudos nobiliarios y vidrieras de colores que daba luz natural al interior de la escalera por la que se accedía a la planta noble donde residían los marqueses.

La segunda planta, donde se hallaban los dormitorios de la familia, albergará exposiciones temporales de artistas y autores oriolanos de distintas disciplinas artísticas con el objetivo de dinamizar el espacio.

Asimismo, los baños árabes del siglo XI que se han hallado durante la rehabilitación, muy valiosos e importantes en toda la Comunidad Valenciana, se han protegido en el jardín y se pondrán en valor para que puedan visitarse.

Colección

También se ha firmado un protocolo con la Fundación de la Comunidad Valenciana Patronato Histórico-Artístico de la Ciudad de Orihuela para que su colección de arte tenga "una casa propia" y, al mismo tiempo, "vestir" el Palacio de Rubalcava de contenido. Parte de los fondos, ahora almacenados en diferentes lugares como en el Museo de Arte Sacro, se exhibirá de forma permanente en este espacio.

El origen de estas obras es curioso. Unos veinte de estos cuadros fueron "robados" en la Guerra Civil y luego repartidos durante el franquismo, según el trabajo de investigación Los depósitos de obras de arte en la posguerra: la colección del Museo de Orihuela. El arte disperso, de Mariano Cecilia y Gemma Ruiz, conservadores del museo diocesano.

A partir de 1941 comenzaron los envíos a Orihuela de distintos lotes de obras de arte procedentes de los depósitos realizados en el Museo Nacional del Prado por la Junta Delegada de Incautación de Madrid.

La naturaleza, temática y las épocas son muy variadas: desde obras de arte sacro hasta piezas costumbristas o retratos que abarcan del Renacimiento hasta principios del siglo XX.

Resalta por su interés artístico la Inmaculada Concepción, incautada al Socorro Rojo Internacional.

La Inmaculada Concepción se exhibe en la actualidad en el Museo de Arte Sacro / Información

También se tiene constancia documental de un envío en julio de 1942 con el lienzo de La vieja del candil -que protagonizó la exposición La luz de las imágenes-, que en el documento se reseña como Viejo con turbante. En este sentido, los investigadores localizaron una etiqueta adherida en la parte trasera del marco que pertenecía a la Junta Central del Tesoro Artístico Nacional, con sede en Madrid, que la recuperó en 1937 tras ser incautada por la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) en los primeros momentos de la Guerra Civil. Además, en la parte posterior del lienzo se halla inscrita con tiza blanca la inscripción "Museo de Orihuela", que hace referencia al destino en la posguerra.

"La vieja del candil" / Información

Tras varias localizaciones por la ciudad, la colección artística acabó en 1980 en el Museo Diocesano de Arte Sacro, donde ha permanecido hasta la actualidad, algunas obras expuestas según la temática y otras en depósito, conservada y tutelada por el Cabildo Catedralicio.

Ya en 2011, se creó la Fundación de la Comunidad Valenciana Patronato Histórico-Artístico de la ciudad de Orihuela con el objetivo de refundar aquel antiguo patronato de 1940 y gestionar la colección de obras de arte entre las que se encuentran las piezas estatales depositadas en la década de los 40, aunque se desconocía el origen hasta que se inició el proceso de documentación de cada una de ellas que acabó publicándose en 2022.

"Legados" de Orihuela / Información

La fundación mostró en 2024 la exposición "Legados", en el Museo de Arte Sacro, incluyendo unas 20 obras civiles que estaban ocultas porque no se habían expuesto desde la fundación del patronato en 1940. Incluía una mezcolanza de retratos de reyes y reinas -como Isabel II-; monedas de plomo y La vieja del candil. También una jamuga -silla- de Fernando de Loazes. Tan solo hay unas cinco piezas de este estilo, la mayoría en Nueva York y otra en La Alhambra de Granada.

Además, se exhibía el collar del rector de la Universidad Histórica de Orihuela en plata dorada con esmaltes del siglo XVI, y un particular de Orihuela donó para la ocasión una imagen de bronce de 30 centímetros de Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón de la ciudad y su huerta.