Los peritos señalan en el juicio contra los Fenoll que la contaminación por un millón de toneladas de basura enterradas en suelo agrícola no tiene "precedentes" en Europa

Un caso sin precedentes en Europa. Los peritos solicitado por la Fiscalía Anticorrupción que comparecieron este viernes en la sección séptima de la Audiencia Provincial, donde se juzga a los miembros de la familia Fenoll por un delito medioambiental por enterramiento ilegal de un millón de toneladas de residuos en suelos agrícolas de La Murada entre 2008 y 2012, ratificaron el contenido altamente contaminante de las basuras soterradas.

Una contaminación derivada no solo de la presencia de los mismos residuos, sino también, y de manera especial, por la generación de lixiviados con elevadas concentraciones de metales pesados de origen industrial con presencia de cobre, mercurio y mercurio, entre otros, debido a la circulación subterránea de drenajes agrícolas por las parcelas afectadas. Aunque descartaron, a falta de estudios en profundidad, que esa toxicidad haya sido retenida por los suelos. Los técnicos explicaron con claridad el potencial impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas de estas sustancias, tal y como se recoge en los informes elaborados cuando comenzaron a investigarse los hechos.

Restos superficiales con residuos sanitarios en bancales agrícolas de La Murada, en una imagen de archivo / tony sevilla

Desde el primer día

Contundente fue la declaración realizada por el experto perito del Ayuntamiento de Orihuela, a preguntas del presidente del tribunal, Francisco Saravia, sobre la necesidad de que los terrenos debieran haber sido descontaminados "desde el primer día", retirando las basuras que en algunas catas superaban los de seis metros de profundidad -hasta donde ya no podía llegar con la pala- y restaurando la zona. Y que si no se ha hecho es probablemente por el enorme coste económico de la operación y su amplitud superficial. Porque los enterramientos se extienden sobre medio millón de metros pero la contaminación por lixiviados podría ser mayor.

El testimonio de los especialistas en biología y química contratados por la Generalitat en 2014, añadió una serie de detalles obtenidos en los análisis practicados sobre el terreno. Los lixiviados de las muestras recogidas en estas fincas agrícolas de La Murada contaminadas, contenían una proporción importante de metales pesados, que no se corresponden con los que se generan en un vertedero ordinario, sino con una mezcla de componentes industriales, y se asocian al vertido. "Yo no me tomaría un zumo de limones" de las parcelas contaminadas con residuos en La Murada, señaló la bióloga y especialista en química, a título personal, a preguntas de del Fiscal Anticorrupción sobre si la contaminación pone en riesgo la salud de las personas, aunque matizó que "sin duda", desde punto de vista científico, existe un riesgo al medio ambiente y a las masas arbóreas -los cultivos de regadío- para En otro momento de su declaración, señaló que el informe determinó una contaminación evidente de los lixiviados con pero no en los suelos en la zona concreta de estudio, donde había enterrados 500.000 metros cúbicos de basuras.

Catas de la Guardia Civil en las que se hallaron varios metros de bancales rellenados con basura sin tratar en fincas agrícolas. Al fondo, el pico del Agudo.Imagen de 2011 /

Los acusados

En el banquillo se sientan tres miembros de la familia Fenoll, a quienes, junto a dos empresarios y un exconcejal del PP, se acusa de un delito continuado contra el medio ambiente. La Fiscalía reclama siete años de cárcel para el empresario Francisco Poveda, propietario de las fincas, y cinco años para el resto de acusados: el hijo del empresario de las basuras oriolano, Antonio Ángel Fenoll; el hermano de este, Francisco Fenoll Pérez, y su sobrino, Ángel Javier Fenoll Pastor, quienes, según la acusación pública, eran los encargados de ordenar y distribuir la carga de los camiones y de señalar los puntos de excavación. También se solicitan cinco años para el exconcejal del PP de Albatera Javier Bru, quien supuestamente coordinaba las descargas, y para el empresario que realizaba el movimiento de tierras para ocultar la basura, José Vera López.

El empresario oriolano Ángel Fenoll, principal investigado en la causa y gerente del vertedero cuando se denunciaron los hechos, no está siendo juzgado tras haber determinado el tribunal su incapacidad por enfermedad. El juzgado sobreseyó su investigación hace un año.

Biosanitarios

"No hay precedentes de algo así ni en España ni en Europa" al de los enterramientos de basuras en suelos agrícolas de La Murada, señaló el perito del Ayuntamiento. "No se entiende que pasado tantísimo tiempo no se haya actuado. Que los lixiviados sigan estando ahí por el riesgo de contaminación a las personas y el medio ambiente sigue siendo evidente". Todos los peritos, tanto los vinculados a los informes encargados por la Generalitat como del Ayuntamiento coincidieron en señalar que serían necesarios nuevos estudios para determinar la afección al Medio Ambiente, y también coincidieron en la presencia evidente de residuos biosanitarios, aunque no supieron determinar en qué volumen y su incidencia en los más de medio millón de metros afectados por estos enterramientos.

Cáncer

El mismo perito del Ayuntamiento, biólogo e ingeniero técnico agrícola oriolano señaló, a título personal y de forma subjetiva, que considera que la mayor prevalencia de casos de cáncer en la pedanía oriolana de La Murada que en otras zonas de la Vega Baja y la provincia de Alicante se deriva de esta contaminación. Una declaración subjetiva, que reiteró, realizaba sin un soporte estadístico y científico pero que debería abordarse, apuntó, y que cuestionaron en su interrogatorio las defensas, como fue el caso de los letrados Mauricio Fernández y Manuel Almarcha, por ser, a su juicio, meramente especulativa. También pusieron en duda los mismos abogados, con sus preguntas, la objetividad del perito por el hecho de que su labor en el Ayuntamiento de Orihuela se llevó a cabo en calidad de asesor externo en un momento determinado de la gestión municipal.

Según el mismo técnico, esos limones que crecen en los bancales, "probablemente" estén contaminados, y entren el circuito comercial "sin ningún tipo de control". El "problema grave", señaló, son los lixiviados. "Pero saber cuál es el grado y peligro de contaminación y hay que hacer análisis". Pero de entrada, reiteró, es peligroso para el medio y "no es necesario porque se conocen este tipo de situaciones" con residuos orgánicos. "El daño se desconoce pero el riesgo es evidente", precisó el perito a preguntas de la defensa del Ayuntamiento en este caso, el abogado Federico Ros, que ejerce la acusación en nombre del Ayuntamiento de Orihuela. El Ayuntamiento denunció el caso en 2012 en paralelo a la investigación que llevó a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional bajo secreto de sumario desde 2008 como una pieza separada del caso Brugal.

Imprecisión, compost y periodo de vertido

Las defensas insistieron con todos los peritos en el hecho de que los residuos contaban con un tratamiento previo a su vertido como compost y en cuestionar por su falta de detalles y falta de rigor científico -por carecer de continuidad y un análisis exhaustivo en el tiempo- las afirmaciones de los peritos, además de incidir en el hecho de que no se puede precisar el momento en el que se llevaron a cabo los enterramientos.

La abogacía de la Generalitat, que ejerce también la acusación en este procedimiento, y que es la Administración que con toda probabilidad asumiría en caso de condena de forma subsidiaria el coste de la restauración millonaria de los terrenos, una vez más, no llegó a intervenir en la audiencia pública.