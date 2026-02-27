El PSOE denuncia el fiasco del centro comercial abierto "Espacio La Sal" de Torrevieja

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Torrevieja denunciaron públicamente la situación real del denominado “Espacio La Sal”, un proyecto anunciado por el Partido Popular como un “centro comercial abierto” para el que se recibió una subvención de más de un millón y medio de euros y cuyas actuaciones debían estar completamente ejecutadas a 31 de diciembre de 2024.

La experiencia se debía desarrollar en el centro del casco urbano y tras la inversión de un millón de euros de fondos europeos apenas queda rastro de la inversión con una plataforma web y una página corporativa sin actividad.

Sobre el terreno

Sí quedó sobre el terreno nuevo mobiliario urbano con bancos y papeleras de recogida selectiva (con residuos se recogen mezclados luego) y concentrado, sobre todo, en el paseo de Juan Aparicio y en la plaza de Oriente, donde se renovaron los juegos infantiles, una de las zonas de recarga de coches eléctricos prevista, unas pocas plazas de aparcamientos indicadas para realizar compras, tres grandes paneles de información digital que están en fundido en negro desde su instalación en el mismo paseo marítimo y en la calle Concepción, como avanzó INFORMACIÓN.

Una solitaria cuenta en Instagram da cuenta de que al espacio comercial, más virtual que real, se le daba carpetazo definitivo a principios de enero de 2025. Todo sin que la Concejalía de Comercio llegara a presentar la iniciativa públicamente ni explicar qué ha pasado.

D. Pamies

Devolución

Del total subvencionado han tenido que devolverse 506.049 euros, según dio cuenta la propia concejala de Comercio, Rosario Martínez Chazarra, en el último pleno ordinario. Y una parte importante de la subvención se ha podido justificar solo porque finalmente se han adquirido sus elementos, no porque realmente se haya desplegado sobre el terreno.

Entre las actuaciones contempladas en el contrato se encontraba una campaña de difusión veraniega. Pero al haberse adjudicado en octubre, no se llevó a cabo. Solo se contrataron, in extremis, algunas vallas publicitarias al final de aquel año.

Entre las inversiones y actuaciones que se quedaron fuera de plazo figuraba la instalación de un toldo parasol y una pérgola bioclimática en la calles peatonales -en el entorno de Fotógrafos Darblade y la calle Concepción-, el despliegue de una wifi pública, fuentes de agua potable, un jardín vertical, o un banco solar con un coste de unos 6.000 euros con cargador para dispositivos electrónicos. Este banco con una pequeña marquesina, sí se instaló en la plaza de Capdepont pero donde debía ir el cargador hay un agujero, aunque "sí se pagó al completo", recuerdan las mismas fuentes.

Otro de los elementos abonados e instalados con un coste importante son los tres paneles de información digital urbanos ubicados en la calle Concepción y el Paseo de Juan Aparicio, que están siendo empleados para ubicar cartelería encima. Las pantallas están en negro desde que se instalaron hace más de un año. Otro de los elementos pagados, pero que no aparecen en el espacio urbano municipal figura una batería de taquillas (smart lockers).

Los juegos infantiles de la plaza de Oriente se renovaron con la subvención para el centro comercial abierto / D. Pamies

Entorno digital

En cuanto al entorno digital, el contrato incluía una web de venta online real que se creó, pero no tiene uso -apenas hay cuatro comercios y un par de restaurantes adheridos- y campañas en redes sociales que se llevaron a cabo en Navidad de 2024 aunque el centro comercial nunca llegó a constituirse. Con lo que las dos motocicletas y la furgoneta adquiridas para el reparto a domicilio llevan más de un año aparcadas, según los socialistas.

Un centro comercial abierto, recuerda el mismo grupo de la oposición del PP, debe ser una asociación formalmente constituida, con entidad jurídica propia, comerciantes asociados, una gerencia activa y estatutos definidos, además de una marca consolidada con identidad corporativa propia. "Nada de esto ha llegado a producirse en el caso del Espacio La Sal, más allá de haber elegido un logo".

Desde el PSOE subrayan que un verdadero centro comercial abierto debe contar con actividad constante, campañas estacionales, eventos dinamizadores y formación continua para comerciantes.

Delimitación coherente

"Pero, sobre todo, -añaden- debe tener una delimitación coherente que integre el tejido comercial existente. El Espacio La Sal que el PP quiere impulsar no puede limitarse a un perímetro dibujado con rotulador sobre un plano”, algo que remarcó la portavoz socialista Bárbara Soler en el vídeo para denunciar esta gestión municipal “Un verdadero centro comercial abierto se construye con los comerciantes y sin exclusiones”.

Los mupys digitales que nunca han funcionado más de un año después de haber sido instalados / D. Pamies

"Y es que, advierten, el problema ya no es únicamente todo lo que quedó sin ejecutar, que fue mucho, sino también quiénes quedan fuera". Según los socialistas el Espacio La Sal solo integra estas calles: Caballero de Rodas, Orihuela, San Policarpo, Avenida de Faleria, Paseo Vistalegre, Paseo de la Libertad, Paseo Juan Aparicio, Moriones y Ramón Gallud.

Los comercios situados fuera de los márgenes "elegidos -a juicio de los socialistas- por el Partido Popular" no tienen derecho a pertenecer al Espacio La Sal ni a beneficiarse de sus ventajas, algo que, para los socialistas, genera una clara desigualdad dentro del propio tejido comercial de Torrevieja.