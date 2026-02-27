TORREVIEJA
Aurelio Martínez retirará la mantilla de la Purísima en "El Encuentro" del Domingo de Resurrección de Torrevieja
La Real Asociación Hijos de la Inmaculada elige al musicólogo para retirar el luto de la patrona de Torrevieja, destacando su labor como compositor y director coral.
Aurelio Martínez López retirará este año la mantilla de luto que la imagen de la Purísima Concepción, patrona de Torrevieja, porta en la primera parte de la procesión del "El Encuentro" del Domingo de Resurrección.
La Comisión que integra a la junta directiva actual y a los expresidentes de la Real Asociación Hijos de la Inmaculada, procedió al estudio "de media docena de candidaturas" repasando con detalle cada uno de los perfiles, previamente a su votación.
En el caso del musicólogo torrevejense se ponía en valor su permanente colaboración en todo lo relacionado con la música que rodea a la patrona y a la vida eclesial de la parroquia de la Inmaculada, pero también la etapa donde formó parte como vocal de los "Hijos de la Inmaculada" en la que se impulsó -entre otros aspectos- la grabación del disco ‘A ti Inmaculada’ que recopila las principales composiciones que se interpretan para La Purísima.
Compositor
En su faceta como compositor destacan diferentes obras de música sacra y como director coral siempre ha atendido diligentemente las necesidades musicales que se han precisado para la virgen, prestando una atención -señala el comunicado de la entidad que organiza los actos religiosos en torno a la patrona de Torrevieja- especial a momentos tan singulares como las Fiestas Patronales, la Novena o la Despedida. En un plano más personal, "ha podido comprobar muy directamente la protección de La Purísima en varios momentos de su vida".
Emoción
El presidente de la entidad, Antonio Aniorte, fue el encargado de trasladar la noticia, recibiendo el inesperado anuncio "con profunda emoción". "Preguntó si era en serio". De inmediato se personó en el Museo de La Purísima donde estaba reunida la comisión para transmitir el agradecimiento personalmente por la elección y de forma muy especial, hacerlo también ante la propia imagen de la Patrona. De esta forma confirmaba la aceptación del nombramiento, entre aplausos de los asistentes a la reunión.
Aleluyas
Este próximo domingo 1 de marzo, finaliza el plazo de presentación de trabajos al concurso infantil de dibujo “Aleluyas del Domingo de Resurrección” cuyas obras ganadoras serán lanzadas en el encuentro de las cuatro esquinas. Las bases se encuentran publicadas en la web de la Real Asociación (www.hijosdelainmaculada.es) y el punto de entrega será la Parroquia de la Inmaculada. El concurso se organiza conjuntamente con la Junta Mayor de Cofradías y la Hermandad del Santísimo.
