Torrevieja refuerza a la Policía Local con ocho vehículos por 262.000 euros
El Ayuntamiento adjudica dos contratos de alquiler de cuatro motocicletas, tres coches patrulla y una furgoneta de nueve plazas durante los próximos cuatro años
La junta de gobierno local de Torrevieja ha aprobado la adjudicación de dos contratos de arrendamiento de nuevos vehículos para la Policía Local, incluyendo su mantenimiento integral, con un coste de 261.998 euros.
La actuación contempla la incorporación de tres vehículos patrulla y una furgoneta de nueve plazas equipados para el servicio policial, que se ha adjudicado a la mercantil Transtel por un importe de 197.181 euros. La empresa ha ofertado como mejora la entrega de una tercera llave adicional para cada uno de los vehículos incluidos en el contrato.
El lote 2, de cuatro motocicletas con equipamiento policial se ha adjudicado a Cooltra Motos por 64.817 euros. La oferta incluye mejoras como la entrega de una tercera llave adicional para cada uno de los vehículos y una reducción en 30 días naturales del plazo máximo de entrega establecido en el pliego.
Ambos contratos tendrán una duración de cuatro años, sin posibilidad de prórroga.
