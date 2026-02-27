Torrevieja renueva el emblemático parque Molino del Agua

El Ayuntamiento de Torrevieja ha renovado el Paraje Natural Municipal Molino del Agua, uno de los espacios naturales más queridos por los vecinos de la ciudad.

La actuación ha incluido mejoras en infraestructuras, trabajos de gestión forestal y la planificación de un plan de replantación con especies autóctonas. Asimismo, se ha procedido a la renovación de una parte del alumbrado público del parque, reforzando la seguridad y apostando por la eficiencia energética.

Entre los trabajos realizados destacan la rehabilitación de tres miradores, incluyendo la reconstrucción integral de uno de ellos debido a su avanzado estado de deterioro. Asimismo, se han reparado las mesas del área de merenderos y se han asegurado las rejillas de protección de los pozos, eliminando posibles riesgos para los usuarios.

Desbroce y poda

También se ha llevado a cabo un desbroce intensivo en aquellas zonas donde la vegetación invadía el paso peatonal, recuperando la plena accesibilidad de senderos y aceras y mejorando la seguridad de los visitantes.

El Equipo Verde Municipal ha desarrollado una labor de poda, realce de pinos y retirada de elementos secos. Los restos orgánicos generados han sido apilados para su posterior retirada por la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento.

Paralelamente, y a través de la empresa encargada del mantenimiento del Alumbrado Público, se ha llevado a cabo la renovación total de las luminarias, sustituyendo los antiguos globos deteriorados por nuevos modelos e implantando tecnología LED. Esta actuación mejora la visibilidad y la seguridad nocturna, además de suponer un avance en sostenibilidad y ahorro energético para el municipio.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la edil de Parques y Jardines, Concha Sala, han visitado el lugar para supervisar los trabajos de mejora desarrollados recientemente por el Equipo Verde Municipal. Durante la visita, el regidor ha destacado la recuperación de la funcionalidad y la estética de este espacio emblemático, señalando que estas actuaciones no solo mejoran el entorno paisajístico, sino que también contribuyen a la conservación de la biodiversidad local frente a especies invasoras y el paso del tiempo.

Sala, por su parte, ha adelantado que estas labores constituyen la antesala de un plan regeneración más amplio: "Estamos planificando una replantación integral con especies autóctonas, principalmente de pino piñonero y otras variedades óptimas para este ecosistema, que sustituirán a los ejemplares secos que no presentan posibilidad de recuperación".