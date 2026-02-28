SAN ISIDRO
Amigos de los Humedales apoyan las limitaciones de la Generalitat al "desmesurado crecimiento" que preveía el Plan General de San Isidro
AHSA lamenta la falta de sensibilidad municipal ante la protección del patrimonio natural de San Isidro, a pesar de los condicionantes impuestos por la Generalitat Valenciana.
Desde el año 2008, año en que se presentó a información pública la primera versión del Plan General de San Isidro, el grupo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) se ha enfrentado, a través de la presentación de alegaciones hasta en tres ocasiones, a los intentos del Ayuntamiento de San Isidro, gobernado por el PSOE, de aprobar un plan, que según el colectivo, contenía unas previsiones de crecimiento urbanístico, incluidas áreas industriales, "completamente desmesuradas" para las necesidades del municipio, con uno de los términos municipales más pequeños de la provincia de Alicante.
En sus alegaciones AHSA ha acusado reiteradamente al Ayuntamiento de dejar completamente desprotegido su patrimonio natural, agrario y paisajístico al no contemplar ninguna figura de protección de las zonas agrícolas del municipio, que contiene algunos enclaves de gran valor, como los cabezos Pardo y del Molino, la laguna del Molino, terrenos de huerta tradicional destacando los palmerales, los saladares o los azarbes que cruzan el término municipal.
Declaración ambiental
Esta semana la Generalitat Valenciana, como avanzó INFORMACIÓN, ha publicado la declaración ambiental favorable del Plan General, recortando, sin embargo "de forma decisiva buena parte de las aspiraciones urbanísticas del Ayuntamiento". Un documento que los ecologistas valoran "muy positivamente por los condicionantes impuestos", en especial los relativos a la protección del territorio.
Desde AHSA resaltan la medida de rechazar que se construyan polígonos industriales en suelo agrícola, que como todo el entorno agrario del municipio, tendrá la consideración de protegido al formar parte del Paisaje de Relevancia Regional “PRR 39 Huerta de la Vega Baja del Segura”. Así mismo los conservacionistas destacan las limitaciones impuestas en la implantación de plantas de generación de energía renovable en estos suelos.
Trazado de la CV-909
Los ecologistas han sido especialmente críticos con el trazado de la variante de la CV-909 contenido en el Plan que preveía atravesar el Saladar de San Isidro, una zona húmeda de gran valor ambiental que alberga especies protegidas, tanto botánicas como faunísticas, y a la que AHSA propuso en el año 2000 a la ConsellerIa de Medio Ambiente que fuera incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana. En sus alegaciones AHSA proponía que la variante se ciñera al límite del casco urbano existente en la actualidad, propuesta incluida en uno de los condicionantes impuestos al Ayuntamiento. Con respecto a esta zona húmeda, AHSA recuerda que la Generalitat también ha rechazado que parte de su superficie sea catalogada como suelo de reserva, esto es que pueda ser recalificado a urbanizable en el futuro.
Amigos de los Humedales lamenta la falta de visión y sensibilidad de las autoridades municipales para proteger y poner en valor el patrimonio natural y paisajístico del municipio que contiene elementos de gran interés y singularidad que sin lugar a dudas deben ser preservados de la ignorancia y la avaricia.
